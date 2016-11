27/11/16, 21:39 − bron: ANP

© EPA.

De centrumrechtse partij Les Républicains wil François Fillon als haar kandidaat voor de Franse presidentsverkiezing volgend jaar. De voormalig premier stevent af op een grote overwinning in de tweede, beslissende stemronde van de conservatieven.

Hij heeft, met de helft van de stemmen geteld, duidelijk de voorkeur boven zijn gematigder concurrent Alain Juppé. Deze wachtte de officiële uitslag niet eens af en feliciteerde zijn opponent al vroegtijdig. Hij beloofde bovendien Fillon te helpen in de campagne.



Volgens de Franse media genoot Fillon (62) tot dusver de steun van 68,4 procent van de kiezers, meer dan twee keer zoveel als de 71-jarige Juppé. De belangstelling, ook niet LR-leden konden meedoen, was zondag groot. De favoriete Republikein moet in de verkiezingsstrijd tegenwicht bieden aan de eurosceptische populist Marine le Pen van het Front National en de socialistische kandidaat.



Oud-staatshoofd Nicolas Sarkozy, die een nieuwe ambtstermijn ambieerde, viel al al eerder af en besloot de politiek te verlaten.