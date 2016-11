27/11/16, 18:14 − bron: ANP

De Zwitserse bevolking heeft zich vandaag in een referendum met een verrassend duidelijke meerderheid uitgesproken tegen een versnelde sluiting van de vijf kerncentrales in het land.

We blijven er bovenop zitten. De problemen zijn na vandaag niet opgelost. De Groenen-partijleider Regula Rytz

Liefst 54,2 procent van de mensen die hun stem uitbrachten, verwierpen het voorstel van de Groenen, 45,8 procent was voor. De opkomst was bijna 45 procent. De tegenstand was het grootst in het Duitstalige gedeelte, de Frans-sprekenden wilde wel af van atoomenergie.



Vooraf werd het plan nog een goede kans van slagen toegedicht, maar opnieuw bleek de zorg van de Zwitsers over het verlies van onafhankelijkheid bij de energievoorziening, als de kerncentrales snel gesloten worden, te groot. De regering en energiesector waren daarom tegenstander van het voorstel. De reactoren zouden in de periode tot en met 2029 gefaseerd buiten werking worden gesteld als de Groenen hun zin hadden gekregen, de eerste drie al in 2017.



De Zwitserse regering kondigde in de nasleep van de Japanse kernramp in 2011 plannen aan om geleidelijk alle kerncentrales - drie van de vijf zijn de oudste ter wereld - te sluiten en te vervangen door hernieuwbare energiebronnen. Er is echter geen deadline voor die plannen gegeven.



De Groenen blijven strijdlustig. "We blijven er bovenop zitten. De problemen zijn na vandaag niet opgelost", zei partijleider Regula Rytz. Zwitserland heeft volgens haar voldoende alternatieven. Bijna 60 procent van de elektriciteit wordt nu al opgewekt in de zeshonderd waterkrachtcentrales. In de winter springt Frankrijk bij met kernenergie. 'Schone' stroom van windmolens en zonnepanelen is er echter amper.