27/11/16, 16:27 − bron: ANP

© ap. Mercedes-coureur Nico Rosberg viert het wereldkampioenschap met zijn Formule 1-team na de race in Abu Dhabi.

Nico Rosberg heeft zich zondag voor de eerste keer in zijn carrière als Formule 1-coureur gekroond tot wereldkampioen. Met de tweede plaats in de afsluitende Grand Pix van Abu Dhabi stelde de 31-jarige Duitser in zijn Mercedes de titel veilig. Hij finishte voor de vierde keer op rij achter zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die zijn 53e overwinning in een grand prix vierde.

Nico Rosberg heeft zich zondag voor de eerste keer in zijn carrière als Formule 1-coureur gekroond tot wereldkampioen. Met de tweede plaats in de afsluitende Grand Pix van Abu Dhabi stelde de 31-jarige Duitser in zijn Mercedes de titel veilig. Hij finishte voor de vierde keer op rij achter zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die zijn 53e overwinning in een grand prix vierde.



Zijn wereldtitel is ook bijzonder omdat Rosberg in de voetsporen treedt van zijn Finse vader Keke Rosberg, die in 1982 wereldkampioen in de koningsklasse werd. Hij is overigens niet de eerste zoon die zijn vader imiteert. De Brit Damon Hill ging hem in 1996 voor. Hij was de zoon van Graham Hill, de wereldkampioen van 1962 en 1968.



Max Verstappen eindigde in de laatste race van het jaar op het circuit van Yas Marina als vierde achter de Duitser Sebastian Vettel van Ferrari, die daarmee de Nederlander van Red Bull ook achter zich hield in de eindstand van het kampioenschap: vierde om vijfde.

Formidabele Verstappen

Ondanks tien overwinningen in dit seizoen slaagde drievoudig kampioen Hamilton er niet zijn wereldtitel te prolongeren. Enkele slechte beurten eerder in het seizoen braken hem op. Rosberg boekte negen zeges en zag in de laatste races zijn teamgenoot steeds naderbij komen, maar de 12 punten voorsprong die hij had bij het ingaan van de finale bleken voldoende.



De slotfase van de race in Abu Dhabi was bijzonder spannend met vier coureurs binnen drie seconden van elkaar. Hamilton leek erop aan te sturen dat zowel Vettel als Verstappen nog Rosberg zou inhalen en hield met opzet wat in. Alleen bij een vierde plek van Rosberg zou Hamilton namelijk de titel nog pakken. Vettel kwam heel dicht op het wiel van Rosberg, maar slaagde er niet in zijn landgenoot te passeren.



Verstappen kon terugkijken op wederom een formidabel optreden. De Limburger spinde namelijk in de eerste ronde na een touché met de Force India van Nico Hülkenberg en viel terug naar de laatste plaats. Mede dankzij fraaie inhaalacties rukte hij op naar voren. Het podium was zelfs lange tijd in zicht, totdat Vettel hem vier ronden voor het einde voorbij raasde.