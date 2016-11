27/11/16, 15:55 − bron: ANP

© afp. Soldaten van het Syrische regeringsleger in de wijk Masakin Hanano in Aleppo.

Het Syrische regeringsleger heeft opnieuw belangrijke terreinwinst geboekt in de slag om Aleppo. Het leger en zijn bondgenoten namen zondag de oostelijke wijk Jabal Badro in, nadat eerder al de naastgelegen wijk Masakin Hanano werd veroverd op rebellen.

Volgens een verklaring van het Syrische leger is Jabal Badro volledig onder controle van regeringstroepen. Zaterdag werd Hanano compleet ingenomen. Met de opmars lijkt het regeringsleger het door rebellen gecontroleerde deel van Aleppo in twee delen te splitsen, een noordelijk en zuidelijk deel.



Syrische elitetroepen zouden verantwoordelijk zijn voor de snelle opmars, gesteund door aanhoudende luchtaanvallen en zwaar artillerievuur op posities van rebellen.



Inmiddels komen er berichten dat grote groepen rebellen het noordelijke deel van Aleppo verlaten om te vluchten naar het gebied in het zuiden van de stad dat ze nog in handen hebben. Ook zouden honderden burgers het door rebellen gecontroleerde deel van Aleppo hebben ontvlucht naar regeringswijken.



Een overwinning in Aleppo zou een enorme opsteker zijn voor de Syrische president Bashar al-Assad in een oorlog die nu al meer dan vijf jaar duurt. Aleppo is de grootste stad van Syrië en in vredestijd van groot commercieel belang.