Redactie − 27/11/16, 13:47 − bron: ANP

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de vogelgriep die vrijdag werd vastgesteld op een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen van de besmettelijke H5N8-variant is. De onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research hebben dat gemeld.

Vrijdag werden op het bedrijf circa vijfhonderd dode eenden gevonden. Na vaststelling van de vogelgriep en sterke vermoedens dat het ging om de besmettelijke variant werden alle eenden op het bedrijf gedood om de verspreiding van het virus te voorkomen.



Ook vestigingen van hetzelfde bedrijf in Hierden en Ermelo werden geruimd net als een pluimveebedrijf in de buurt van de locatie in Biddinghuizen. In totaal werden circa 180.000 vleeseenden afgemaakt.



In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen nog drie andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden onderzocht op vogelgriep.

Ophok- en afschermplicht

In een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Biddinghuizen geldt een vervoersverbod voor pluimvee. Ook de bezoekersregeling voor pluimveebedrijven is verder aangescherpt. Er gold al een verbod voor buitenstaanders om stallen te betreden. Deze maatregel is sinds gisteren uitgebreid tot het erf.



Sinds twee weken geldt een ophok- en afschermplicht voor alle Nederlandse bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees, eieren of andere producten. Ook worden bedrijven opgeroepen extra hygi├źnemaatregelen te nemen, zoals het tot een minimum beperken van het aantal bezoekers.



Eerder werden ook in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland zijn wilde vogels gevonden die besmet waren met het besmettelijke H5N8-virus. Eind 2014 werd in Nederland ook een landelijke ophokplicht ingesteld vanwege vogelgriep. Die liep tot begin 2015.