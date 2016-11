Redactie − 27/11/16, 10:32

© afp. Zunar poseerde in 2015 met handboeien tijdens een boekpresentatie. De handboeien waren bedoeld als kritiek op de negen aanklachten die toen al tegen hem liepen.

De Maleisische cartoonist Zulkifli Anwar Ulhaque, bekend om zijn kritische uitlatingen over de omstreden premier van Maleisië, is gisteren gearresteerd wegens opruiing. Hij werd opgepakt in de staat Penang waar hij deelnam aan een literair festival.

De chef van de politie in het Penang district liet weten dat Zulkifli Anwar Ulhaque, beter bekend als Zunar, gearresteerd is op basis van de zogenoemde 'Sedition Law', een wet uit 1949 die opruiing verbiedt.



De omstreden wet wordt opvallend vaak ingezet om critici van de regering op te pakken. De laatste jaren zijn tientallen leden van de oppositie, academici, activisten en journalisten op basis van deze wet gearresteerd omdat ze zich kritisch uitlieten over de Maleisische regering. Premier Razak beloofde tijdens de campagne voor de parlementsverkiezingen in 2013 nog dat hij de Sedition Law zou aanpassen, maar kwam daar na de verkiezingen op terug.



Ook Zunar werd meerdere malen opgepakt. Veel van zijn boeken met cartoons zijn verboden in Maleisië, vertelde hij in 2013 in een interview met deze krant. Ook doet de politie regelmatig invallen in zijn kantoor. Zunar drijft in zijn boeken vooral de spot met premier Najib Razak en diens vrouw.



Er lopen momenteel nog negen aanklachten tegen de cartoonist. Als die aanklachten worden bewezen kan hij daarvoor 43 jaar de gevangenis in gaan.

Razak onder vuur

De premier ligt in zijn land al enige tijd onder vuur nadat ongeveer drie miljard euro uit een staatsfonds verdween. Razak richtte dit zogeheten 1MDB-fonds in 2009 op om economische projecten in het land te stimuleren.



De Maleisische bevolking beschuldigt de premier ervan het geld te hebben verduisterd. Vorig weekend gingen veel Maleisiërs de straat op uit protest. Zij willen dat Razak vervolgd wordt voor zijn daden. Veel van de demonstranten werden gearresteerd.



Openbare aanklagers in Singapore, Zwitserland en de Verenigde Staten doen sinds de zomer onderzoek naar de verdachte geldstroom. Razak zou het geld mogelijk via brievenbusfirma's en bankrekeningen in die landen hebben weggesluisd.



Razak zelf ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Vorig weekend liet hij weten zich niet geïntimideerd te voelen door de protesten.