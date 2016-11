27/11/16, 09:42 − bron: ANP

© epa. Duitse agenten op het vliegveld in Keulen.

Ernstige gevallen van geweld tegen politieagenten moeten worden bestraft met minimaal zes maanden gevangenisstraf. Dit heeft de Duitse minister van Justitie, Heiko Maas, dit weekeinde in Duitse media bepleit.

Het is volgens hem "volstrekt onacceptabel'' dat in de Bondsrepubliek "elke dag agenten bruut worden aangevallen, ook met wapens''. De daders zijn volgens Maas vaak extreemrechtse 'rijksburgers' of extreemlinkse 'autonomen'.



De sociaaldemocratische bewindsman Maas wil met nieuwe regels ook andere ordehandhavers en hulpverleners zoals de brandweer en ambulancepersoneel beter beschermen. Hij wil het begrip ,,ernstig geweld'' verruimen, zodat eerder sprake is van het delict waar straks de minimumstraf op staat.



Een aanval door meerdere personen tegelijk, zoals bijvoorbeeld betogers, vindt Maas "zeer ernstig''. Een aanvaller die een wapen of gevaarlijk voorwerp met zich mee draagt, pleegt volgens de plannen van de minister zeer ernstig geweld, ook al gebruikt hij dat wapen dan niet. Maas presenteert zijn wetsvoorstel naar eigen zeggen voor het eind van het jaar.