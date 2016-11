Redactie − 26/11/16, 23:34 − bron: AP, ANP

© afp. De gekozen president Donald Trump noemde het verzoek tot hertelling op zijn beurt "zwendel".

Het campagneteam van Hillary Clinton heeft zich vandaag aangesloten bij het verzoek tot hertelling in de staat Wisconsin. "Ons team had geen plannen om deze hertelling zelf uit te voeren, maar nu de hertelling er komt zijn we van plan mee te werken zodat de telling voor alle partijen eerlijk verloopt", liet de juridisch adviseur van Clinton's campagneteam Marc Elias vandaag weten.

Elias benadrukt dat de Democraten deelnemen zonder de illusie de Democratische kandidaat alsnog in het Witte Huis te krijgen.



De Groene Partij vroeg in de Amerikaanse staat Winsconsin een hertelling aangevraagd omdat er volgens de partij mogelijk is gefraudeerd met de stemmen. De Groene presidentskandidaat Jill Stein stelt dat er opvallende afwijkingen te zien zijn in de verkiezingsuitslag in die staat. Trump kreeg er iets meer stemmen dan zijn concurrent Hillary Clinton. Stein, die in Wisconsin één procent van de stemmen kreeg, zamelde miljoenen in om de hertelling te kunnen betalen.



Elias denkt behalve aan Wisconsin evenals Stein ook aan Pennsylvania en Michigan. In deze drie staten verloor Clinton, die haar nederlaag heeft geaccepteerd, met gering verschil. Experts achten de kans klein echter dat de stembusuitslag nog verandert.



Donald Trump heeft geen goed woord over voor het opnieuw tellen van de uitgebrachte stemmen. De gekozen president noemde het verzoek van partijleider Jill Stein "zwendel'' en een manier om "haar koffers te vullen met geld dat ze voor het grootste deel nooit zal uitgeven aan die belachelijke hertelling''.



Trump had in de aanloop naar de presidentsverkiezingen verschillende keren kritiek op het politieke systeem in Amerika. Vandaag drong hij er juist op aan de verkiezingsuitslag te respecteren: "De resultaten van de verkiezingen zouden gerespecteerd moeten worden in plaats van in twijfel te worden getrokken of zelfs misbruikt voor je eigen politieke campagne. Dat laatste is precies wat de Groene Partij nu aan het doen is."