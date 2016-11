Redactie − 26/11/16, 21:57 − bron: ANP

© epa. Een brandende boom nabij de stad Haifa, in het noorden van Israël.

De branden die Israël nu al vijf dagen teisteren, zijn nog altijd niet onder controle. Door de harde wind en grote droogte laaiden de vlammen vandaag weer op. Een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever nabij Ramallah met honderden inwoners moest worden ontruimd. Zeker 45 huizen werden in de as gelegd. De slachtoffers hebben vooral ademhalingsklachten door de rook.

Op verschillende plekken in het land woeden nog steeds branden, onder meer in de omgeving van Nazareth en Jeruzalem. De Israëlische premier Netanyahu sprak gisteren over "brandstichtingsterreur". Volgens hem zijn de branden opzettelijk aangestoken. Een aantal politici legt de schuld bij de palestijnen.



Ook de politie gaat uit van opzet. Tot dusver zijn er dertien verdachten opgepakt. Volgens de krant Haaretz worden drones ingezet om mogelijke brandstichters tijdig te signaleren. Volgens lokale autoriteiten zou zo'n dertienduizend hectare bos de afgelopen dagen zijn weggevaagd. De media in Israël melden dat meer dan 700 huizen in de regio volledig verwoest zijn door de brand.



In de stad Haifa grepen de vlammen afgelopen week zo snel om zich heen dat meer dan tienduizend mensen geëvacueerd moesten worden. De situatie daar is inmiddels grotendeels onder controle en veel mensen zijn weer terug in de stad om de schade aan hun woningen te bekijken.



Israël heeft voor de bestrijding van de vuurzeeën hulp gekregen van verscheidene landen. Uit de Verenigde Staten is het grootste blusvliegtuig ter wereld gearriveerd. De aangepaste Boeing 747-400 kan 80 ton brandblusmiddelen meenemen en ook 's nachts opereren. Het toestel werd ook al in 2010 ingezet in Israël toen een verwoestende natuurbrand in het Karmelgebergte 44 levens eiste.