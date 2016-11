26/11/16, 17:44 − bron: ANP

© anp. De groep Nederlandse skiërs werd op 3000 meter hoogte verrast door een losgekomen sneeuwmassa. (Foto ter illustratie)

Bij een lawine in de buurt van het Oostenrijkse dorp Obergurgl (Tirol) is vanmiddag een Nederlandse toerskiër om het leven gekomen. De skiër maakte volgens persbureau APA deel uit van een groep Nederlandse skiërs die op 3000 meter hoogte werd verrast door de losgekomen sneeuwmassa. Enkelen bleven ongedeerd en konden de reddingsdienst waarschuwen.

De hulpdiensten kwamen te laat om de bedolven skiër te redden. Hij werd na een uur gevonden maar kon niet worden gereanimeerd. Twee andere Nederlanders raakten volgens de omroep ÖRF zwaargewond. Beiden verkeren in levensgevaar en zijn per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Innsbruck. Mogelijk was het gezelschap door het slechte zicht op gevaarlijk, rotsachtig terrein terechtgekomen op de grens met de gemeente Sölden.



De Nederlanders waren nog op weg omhoog toen een sneeuwbank losbrak. De meesten konden zichzelf bevrijden en kwamen er zonder of met lichte verwondingen vanaf. Aanvankelijk was onduidelijk hoeveel personen betrokken waren bij het ongeluk, maar aan het eind van de middag meldde de politie van Sölden dat er geen vermisten meer zijn.