Redactie − 26/11/16, 16:39 − bron: ANP

© anp. In oktober werd in een pluimveehouderij in Deurne vogelgriep geconstateerd.

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken vandaag.

Het bedrijf heeft ook vestigingen in Hierden en in Ermelo. Deze locaties worden uit voorzorg ook geruimd. In totaal gaat het om circa 180 duizend vleeseenden.



Daarnaast wordt het pluimvee van een ander bedrijf met tienduizend eenden preventief gedood, omdat deze in een straal van één kilometer ligt van het besmette bedrijf in Biddinghuizen. De ruimingen wordt uitgevoerd door de de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).



In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen nog drie andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden onderzocht op vogelgriep.



Staatssecretaris Martijn Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Biddinghuizen.



Ook de bezoekersregeling voor pluimveebedrijven wordt verder aangescherpt. Er gold al een verbod voor buitenstaanders om stallen te betreden. Deze maatregel wordt nu uitgebreid tot het erf.

Ophokplicht

Sinds twee weken geldt een ophok- en afschermplicht voor alle Nederlandse bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees, eieren of andere producten. Ook worden bedrijven opgeroepen extra hygiënemaatregelen te nemen, zoals het tot een minimum beperken van het aantal bezoekers.



Eerder werden in Zeewolde dode watervogels aangetroffen die besmet waren met het vogelgriepvirus. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland zijn besmette wilde vogels gevonden. Eind 2014 werd in Nederland ook een landelijke ophokplicht ingesteld vanwege vogelgriep. Die liep tot begin 2015.