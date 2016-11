26/11/16, 14:17 − bron: ANP

© anp. Cruiseterminal aan de Wilhelminakade in Rotterdam.

Bij de Cruiseterminal aan de Wilhelminakade in Rotterdam is een 25-jarige man uit Waddinxveen vanochtend met zijn auto ingereden op een groepje mensen. Hij raakte er twee. Hun verwondingen vallen mee, aldus een woordvoerster van de politie.

De man was op een technofeest in de Cruiseterminal geweest. Hij had daar ruzie gekregen met drie andere bezoekers, een 25-jarige man uit Vlissingen en twee Rotterdammers van 25 en 32 jaar, en had een van hen een klap tegen zijn hoofd gegeven. Daarna werd hij uit het pand gezet.



De drie mannen met wie hij ruzie had volgden hem naar buiten. De Waddinxvener stapte in zijn vlakbij geparkeerde auto, gaf gas en reed op het drietal af. Een van hen wist opzij te springen, de andere twee werden aangereden. De man ging er op hoge snelheid vandoor en schampte daarbij nog een vrachtwagen.



Na een achtervolging hield de politie de man aan op de snelweg A20 ter hoogte van Gouda. Hij bleek te veel te hebben gedronken. Zijn auto is in beslag genomen.