26/11/16, 10:37 − bron: ANP

© EPA.

Kort nadat Raúl Castro de dood van zijn broer bekend maakte, reageren wereldleiders op het overlijden van de Fidel Castro.

"Met diepe pijn informeer ik ons volk, ons Amerika en onze vrienden over de hele wereld", sprak Raúl Castro, in legeruniform, op de nationale tv. "Op 25 november 2016, om half elf 's avonds, is de opperbevelhebber van de Cubaanse revolutie Fidel Castro Ruz overleden. (...) In de eerste uren van deze zaterdag, zullen de organisatoren van de uitvaart gedetailleerde informatie geven aan ons volk over het postume eerbetoon, die de grondlegger van de Cubaanse revolutie toekomt. Leve de overwinning!"



In Cuba zijn negen dagen van nationale rouw afgekondigd, die zaterdag ingaan. Alle openbare optredens en festiviteiten zijn afgelast.



De Indiase president Pranab Mukherjee heeft als een van de eerste wereldleiders zijn medeleven betuigd na het overlijden van de Cubaanse ex-leider Fidel Castro. "Welgemeende condoleances na het trieste overlijden van Cuba's revolutionaire leider, voormalig president en vriend van India, Fidel Castro", liet Mukherjee weten via Twitter. De Indiase premier Narendra Modi sprak zijn steun uit voor het Cubaanse volk.



President Rafael Corra van van Ecuador noemde Castro op Twitter 'een groot man' en sloot zijn tweet af met 'Leve Cuba! Leve Latijns-Amerika!" Ook president Salvador Sánchez deelde zijn gevoelens van rouw over de dood van Castro, die 'zal voortleven in de harten van de solidaire volken die strijden voor gerechtigheid, waardigheid en broederschap".





Vladimir Poetin

In een telegram aan de Cubaanse regering heeft de Russische president Vladimir Poetin zijn medeleven betuigd met het overlijden van oud-president Fidel Castro. "Castro wordt terecht gezien als symbool van een tijdperk in de wereldgeschiedenis. Het vrije en onafhankelijke Cuba dat hij opbouwde, werd een invloedrijk lid van de internationale gemeenschap en een inspirerend voorbeeld voor veel landen en volkeren", aldus de Russische leider.



"Castro was een oprechte vriend op wie Rusland kon bouwen. Hij heeft geweldig bijgedragen aan de ontwikkeling van Russisch-Cubaanse betrekkingen en strategische samenwerking op alle gebieden."



Een van Poetins voorgangers, oud-president Michail Gorbatsjov, roemde Castro's verzet tegen de Amerikaanse blokkade van Cuba. "Hij heeft zijn land geleid naar onafhankelijke ontwikkling", aldus Gorbatsjov. "We werden goede vrienden en zijn dat tot het eind gebleven."

Premier Rutte

"Fidel Castro was een vriend van Mexico, voorvechter van een wederzijdse relatie gebaseerd op respect, dialoog en solidariteit", twitterde de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto. Zijn collega uit Venezuela, Nicolás Maduro, meldde dat hij Raúl Castro heeft gebeld om zijn solidariteit en liefde te betuigen aan het Cubaanse volk.



De Iraanse ayatolla Khamenei stond stil bij het gesprek dat hij in 1992 met Castro had en zei dat het in Castro's aard lag om mensen te vertrouwen.



Premier Mark Rutte noemde Fidel Castro 'een van de markantste gezichten van de twintigste eeuw'. "Fidel Castro schreef wereldgeschiedenis. Hij omspant in persoon een periode van de Cubacrisis tot de historische handdruk tussen zijn broer en president Obama. Onder zijn bewind vonden ook ernstige mensenrechtenschendingen plaats", zei Rutte vandaag