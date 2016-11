Redactie − 25/11/16, 23:39 − bron: ANP

© EPA.

Hertelling Jill Stein van de kleine Groene Partij heeft om een hertelling gevraagd van de stemmen die bij de Amerikaanse verkiezingen zijn uitgebracht in de staat Wisconsin. Dat heeft de kiescommissie in Wisconsin vrijdag in een verklaring laten weten.

De Republikein Donald Trump won in die staat met een klein verschil van de Democrate Hillary Clinton. Stein had haar actie donderdag al aangekondigd. Ze had toen al ruim voldoende geld binnen om de griffiekosten voor het aanvragen van een hertelling te kunnen voldoen. Die bedragen 1,1 miljoen dollar voor Wisconsin. Vermoedelijk gaat Stein ook aansturen op een hertelling in Michigan en Pennsylvania.



Trump won in diverse 'battlegroundstates' waar traditioneel Democratisch wordt gestemd met kleine verschillen. In Michigan is zelfs nog geen officiële uitslag. Stein maakt zich over haar eigen kansen weinig illusies, maar zegt dat Amerikanen "verkiezingen verdienen die we kunnen vertrouwen".

Hacks

Meer Amerikanen zijn argwanend over de uitslag, onder meer vanwege diverse hacks. Een artikel van New York Magazine over mogelijke manipulatie van stemcomputers wakkerde de onrust aan. Clinton deed het volgens een aantal wetenschappers opvallend slecht in een aantal districten waar met computers werd gestemd. Bewijs voor gesjoemel is niet geleverd.



Als de hertellingen in alle drie battlegrounstates doorgaan, kan dat in theorie de uitslag veranderen. In totaal staan 46 kiesmannen op het spel: twintig in Pennsylvania, tien in Wisconsin en zestien in Michigan. Clinton wordt president in het onwaarschijnlijke geval dat zij in alle drie deze staten alsnog tot winnaar wordt uitgeroepen.



Nog een hypothetische mogelijkheid is dat geen enkele kandidaat na hertellingen 270 kiesmannen achter zich heeft. Dan kiest het Huis van Afgevaardigden de president. De Republikeinen zijn daar in de meerderheid.