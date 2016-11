Door: Jan Kleinnijenhuis − 26/11/16, 07:00

Belastingakkoord Een wereldwijd belastingakkoord tussen meer dan 100 landen maakt mogelijk het einde aan de Nederlandse brievenbusmaatschappij. Na slepende onderhandelingen binnen de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (Oeso) werden de landen het eens over maatregelen die in één klap in meer dan 2000 belastingverdragen kunnen worden ingevoerd. Belastingontwijking door multinationals wordt op die manier een stuk lastiger gemaakt.

De belastingverdragen zijn in het verleden gesloten tussen landen onderling, om te voorkomen dat bedrijven in beide landen belasting moeten betalen. In de praktijk weten bedrijven de verdragen vaak zo te gebruiken dat ze nergens belasting betalen. Om dat aan te pakken komen er anti-misbruik bepalingen in de ruim 2000 verdragen. Door dat ineens te doen, hoeven landen al die verdragen niet onderling opnieuw uit te onderhandelen.



Voor Nederland kan het akkoord verregaande gevolgen hebben, zegt hoogleraar fiscaal concernrecht Jan van de Streek. "Dit is in principe het einde van de Nederlandse brievenbusmaatschappij." Nederland is aantrekkelijk voor multinationals vanwege de vele fiscale voordelen, maar ook omdat er met zoveel andere landen belastingverdragen zijn afgesloten. De combinatie van nauwelijks belastingheffing en de rechtszekerheid van de vele verdragen heeft Nederland vele duizenden brievenbusmaatschappijen opgeleverd.

Doorstroomland

Het akkoord dat nu is gesloten geeft landen het recht om belasting te heffen terug als bedrijven zich vooral om fiscale redenen in Nederland vestigen. Hoogleraar fiscaal concernrecht Jan van de Streek

Nederland heeft vooral de functie van doorstroomland: multinationals boeken hun winsten op papier in Nederland, waar nauwelijks belasting wordt geheven. Tegelijkertijd kan het bedrijf zich beroepen op het belastingverdrag, dat bepaalt dat alleen Nederland recht heeft op belastingheffing.



"Het akkoord dat nu is gesloten geeft landen het recht om belasting te heffen terug als bedrijven zich vooral om fiscale redenen in Nederland vestigen", legt Van de Streek uit. "Dat mogen landen grotendeels zelf bepalen. Ik verwacht dus veel claims van landen die alsnog belasting willen heffen op concerns die nu via Nederland de fiscus ontwijken." Daarmee vervalt de aantrekkelijkheid voor multinationals van de Hollandse brievenbus.



Toch is Nederland voorstander van het via deze weg aanpassen van belastingverdragen, blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Wiebes van eind vorige maand. Het kabinet wil 'zoveel mogelijk het Oeso Modelverdrag volgen, en in principe alle Nederlandse belastingverdragen onder het gesloten akkoord brengen. Wel tekent Wiebes aan dat Nederland nog tot ratificatie - op zijn vroegst in de zomer van 2017 - voorbehouden kan maken.

Rijke industrielanden

De onderhandelingen over het akkoord duurden lang, maar zijn uiteindelijk binnen de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (Oeso) afgerond. Deze club van met name rijke industrielanden werkt al langer aan maatregelen om belastingontwijking tegen te gaan, die landen jaarlijks tot 240 miljard dollar aan inkomsten kost, volgens de Oeso.



Het akkoord voert de druk op de Europese Unie op om eveneens tot maatregelen te komen om belastingontwijking aan te pakken. Want zolang de lidstaten geen overeenkomst bereiken over soortgelijke anti-misbruik bepalingen in Europese belastingregels, kunnen Europese bedrijven via Nederland nog altijd makkelijk de fiscus in eigen land passeren, zegt Van de Streek.



"Dat heeft de EU aan zichzelf te danken. Een voorstel om anti-misbruik-bepalingen in te voeren in de Europese rente- en royaltyrichtlijn werd getorpedeerd door landen die verder wilden gaan. Zij wilden ook een minimum belastingtarief, maar de onderhandelingen daarover liepen vast." Daardoor geldt in de EU nog altijd dat rente- en royalty's onbelast kunnen worden overgemaakt naar een Nederlandse brievenbus. Vanuit Nederland kan het geld onbelast worden doorbetaald aan de rest van de wereld. "Bedrijven kunnen zich op dat recht beroepen, ongeacht wat er in verdragen tussen Europese landen onderling staat."



