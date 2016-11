Redactie − 25/11/16, 20:25

© Google Maps. Het Spaanse dorpje, in 2009.

De ongeveer honderd inwoners van het Spaanse Cerezales del Condado, een ingeslapen dorpje in het noordwesten van Spanje, werden even wakker geschud: ze waren allemaal miljonair, schreven lokale media.

Iedereen kreeg namelijk twee miljoen van de erfenis van naar schatting tweehonderd miljoen dollar die Antonino Fernández achterliet, de man die het Corona-bier groot maakte en in het dorpje werd geboren. Het verhaal klonk prachtig: Fernández was de kleine jongen uit een arm gezin die emigreerde naar Mexico en met bier de wereld veroverde, maar nooit zijn geboortedorp vergat, ook niet na zijn dood (in augustus, op 98-jarige leeftijd).



Helaas werd alles schromelijk overdreven. De inwoners van het dorpje 'wisten nergens van, en krijgen helemaal niets', zeiden ze tegen een verslaggever van de Spaanse krant El Pais.



Naar wie gaat het geld van de schatrijke zakenman dan wel? Naar dertien naaste familieleden die Fernández heeft en hun kinderen. Een proces dat nog wel enkele maanden gaat duren, want 'er zijn veel kinderen en kleinkinderen'.

© Google Maps. Het Corona-café in het Spaanse dorpje

Niet dat Cerezales del Condado helemaal kan fluiten naar de erfenis. Meerdere familieleden van Fernández hebben er nog een tweede huis en komen regelmatig in de zomermaanden resideren.



Bovendien heeft dankzij geld van Fernández de begraafplaats een opknapbeurt gekregen, evenals de kerk en de doorgaande weg, waar kleine cipressen kaarsrecht op de middenberm staan. Ook is er een cultureel centrum (gebouwd in een schoolgebouw - plek zat, er wonen nog maar twee kinderen), waar dankzij de inspanningen van de filantroop diverse 'goedbezochte' exposities zijn gehouden.



Zoals eigenaar Maximino Sanchez van het enige café in het dorp, waar overigens een groot Corona-reclamebord boven hangt, het verwoordde: "We hebben zelf helemaal geen geld. Wat hij al gedaan heeft, is de grootste erfenis die hij kon geven."