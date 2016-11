Jenny Velthuys − 25/11/16, 18:56

De temperatuur van de Noordpool ligt op dit moment zo'n twintig graden hoger dan gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. In plaats van zich uit breiden, is het ijs een beetje aan het smelten. Opmerkelijk, schrijft Scientific American.

Normaal gesproken begint het ijs op de Noordpool in hoog tempo te groeien vanaf half oktober, zodra de zon er voor een half jaar onder gaat. Maar dit jaar is daar nog geen sprake van. Sinds half oktober vertraagde de groei van het zee-ijs juist. Inmiddels is het ijs zelfs een beetje aan het slinken. "Ik heb nog nooit zoiets gezien", zegt de directeur van de het Amerikaanse NSIDC, het nationale onderzoekscentrum voor sneeuw en ijs.



Het begon halverwege oktober. De temperaturen bleven toen hangen rond gemiddelden die gebruikelijk zijn voor september. Ook deze maand gedraagt de Noordpool zich nog niet zoals die zou moeten doen. In een groot deel van het gebied is de temperatuur zo'n twintig graden hoger dan normaal. Ondanks het gebrek aan zonlicht ging het zee-ijs dan ook krimpen in plaats van stijgen.

Ik heb nog nooit zoiets gezien Mark Serezze, directeur researchcentrum IJs en Sneeuw

De oorzaak ligt zowel bij de klimaatverandering als gewoon bij het weer. Een andere belangrijke oorzaak is de verdwijning van oud ijs in de Noordpool.



Sinds 1980 is bijna al het oude ijs in de Noordpool gesmolten. Daarvoor in de plaats is jong ijs gekomen. Maar dat is brosser en breekt makkelijker af.



Daarnaast is het zeewater warmer omdat er deze zomer minder ijs lag. Het zeewater absorbeerde de warmte van de zon in plaats van het - zoals ijs - te weerkaatsen.



Jennifer Francis, klimaatwetenschapper bij Rutgers University, vertelde Scientific American dat 'dit niet alleen het bevriezingsproces vertraagde, maar ook de lucht verwarmde en vochtiger maakte'. "Dat vocht is belangrijk, want waterdamp houdt warmte vast en heeft de neiging wolken te creëren - beide hebben een verwarmend effect."



Ondertussen kwam vrijdag een waarschuwing van wetenschappers die het Noordpoolgebied bestuderen dat het de laatste jaren steeds sneller smeltende ijs negentien 'tipping points' kan triggeren die het klimaat nog sneller doen veranderen.



In het Arctic Resilience Report noemden zij kantelpunten als meer vegetatie op de toendra in plaats van sneeuw, en een hogere uitstoot van methaan.



Beide kantelpunten zijn een gevolg van temperatuurstijging, maar zouden ertoe leiden dat de klimaatverandering versnelt.