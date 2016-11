Door: Han Koch − 25/11/16, 16:06

© anp. Dave Roelvink

De rechtbank Alkmaar heeft de zoon van zanger Dries Roelvink veroordeeld tot 150 uur taakstraf voor het helen van nephorloges en aanzienlijk duurdere luxe horloges. Dat de straf voor Dave (22) niet hoger uitvalt, komt onder meer doordat zijn overtredingen uitgebreid in de media zijn geweest.

De zoon van zanger Dries Roelvink werd aanvankelijk ook vervolgd voor het verspreiden van een seksfilmpje dat hij maakte over zijn contact met de dochter des huizes waar de horloges werden gestolen. Van het heimelijk filmen van de seksuele handelingen en het verspreiden van die beelden is Roelvink vrijgesproken. Dat verklaart ook waarom het vonnis sterk afwijkt van de maximale taakstraf van 240 uur die aanvankelijk door het Openbaar Ministerie werd geëist tegen Dave Roelvink.



De vervolgde feiten vonden in de zomer van 2014 plaats in een villa in het Noord-Hollandse Burgerbrug, nabij Schagen. Roelvink en zijn vier vrienden waren daar op uitnodiging van de dochter twee dagen te gast voor nachtelijke feesten. Dat de strafbare feiten werden gepleegd tijdens feesten waarvoor ze waren uitgenodigd is in de strafmaat verwerkt. Dat inmiddels ruim twee jaar is verstreken heeft strafverminderend gewerkt.



'Media, een verdachte is schuldig tot tegendeel is bewezen'

Voor deze zaak was grote belangstelling in de media. Ook dat heeft dus geleid tot een strafvermindering: de rechters merken op dat voor bekende Nederlanders, net als voor hun onbekende landgenoten, geldt dat iemand onschuldig is tot een veroordeling is uitgesproken. De rechtbank 'heeft echter de indruk dat dit uitgangspunt in de media op de achtergrond is geraakt'.



Roelvink, die zijn geld verdient als dj, heeft de zittingen van zijn proces uit vrees voor een mediacircus steeds gemeden. Hij vreesde schade te ondervinden door de publiciteit. En inderdaad hebben enkele scholen besloten om dj Dave niet uit te nodigen voor schoolfeesten. Het OM was weinig gevoelig voor die slachtofferrol. Niet uit te sluiten is dat hij juist door deze zaak veel aandacht krijgt, vond het OM.



Strafmatiging was er overigens niet voor elke verdachte. Drie van zijn vrienden kregen straffen opgelegd tot 80 uur, een vierde vriend werd vrijgesproken van de diefstal van horloges. Een van de jongemannen is veroordeeld voor het in het geheim maken van het seksfilmpje met daarin een hoofdrol voor de dochter. De publiciteit die volgde toen hij het filmpje plaatste op Snapchat heeft hij volgens de rechter aan zichzelf te danken. Naast een taakstraf van 80 uur is deze De S. ook veroordeeld tot het betalen van 7000 euro smartengeld aan de jonge vrouw.