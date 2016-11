25/11/16, 12:55 − bron: ANP

© reuters. Franse gendarmes houden de wacht in de buurt van het katholieke verzorgingstehuis in Montferrier-sur-Lez. De politie is nog opzoek naar een gewapende man, nadat gisteravond een vrouw is doodgestoken in het tehuis.

De moord op een medewerkster van een Frans verzorgingstehuis voor katholieke missionarissen houdt zeker geen verband met terrorisme. Daar is justitie in de stad Montpellier van overtuigd.

Een 54-jarige vrouw werd gisteravond doodgestoken in het tehuis in Montferrier-sur-Lez, op zo'n tien kilometer van Montpellier.



De politie denkt te weten wie de dader is. Vermoedelijk gaat het om iemand die iets te maken had met het tehuis. In een auto in de buurt hebben agenten een replica van een vuurwapen en ander materiaal gevonden dat het mogelijk maakte hem te identificeren.



"We kunnen nu nog niet precies zeggen wat het motief was, maar wat we wel kunnen zeggen, is dat er geen enkele connectie is met islamistische terreur", zei de openbaar aanklager. Een grote zoektocht naar de moordenaar is nog gaande.