25/11/16

Als de Europese Unie 'nog verder gaat', zal Turkije de grenzen met de EU openstellen voor vluchtelingen. Dat dreigement uitte de Turkse president Erdogan vandaag. Als hij de daad bij het woord voegt, betekent dat het einde van de vluchtelingendeal tussen Turkije en de EU.

Nog ik, nog mijn volk zal zich laten beïnvloeden door deze loze bedreigingen. President Erdogan

De relatie tussen Europa en Ankara is de afgelopen tijd snel verslechterd. Het Europees Parlement riep gisteren de Europese Commissie en lidstaten van de EU op de toetredingsgesprekken met Turkije te bevriezen, vanwege de 'disproportionele onderdrukkende maatregelen' die het land sinds de verijdelde staatsgreep van juli heeft genomen.



Aan de ene kant nemen de zorgen over de schending van mensenrechten en persvrijheid toe. Aan de andere kant is Turkije nodig om het aantal vluchtelingen dat Europa probeert binnen te komen te beteugelen. Turkije zegt zelf dat het 's werelds grootste groep vluchtelingen huist: 2,7 miljoen Syriërs en 300.000 Irakezen.



"Noch ik, noch mijn volk zal zich laten beïnvloeden door deze loze bedreigingen", zei Erdogan op een bijeenkomst in Istanbul, die live werd uitgezonden. "Het interesseert me niet."

Niet bindend

Overigens is de stemming van het parlement niet bindend. Oostenrijk is de grootste voorstander van het stopzetten van de toetredingsgesprekken met Turkijke, maar Duitsland, Frankrijk en de meeste andere lidstaten willen de gesprekken voortzetten. Omdat ze vluchtelingenovereenkomst niet willen laten klappen.



Tienduizenden vermeende aanhangers van geestelijke Fethullah Gülen, volgens Turkije de aanstichter van de coup in juli, zijn ontslagen, opgepakt of uit hun functie gezet. Ook Koerdische parlementsleden en journalisten zijn opgepakt, kranten gesloten en bestuurders vervangen.



De deal die Turkije begin dit jaar met Europa sloot, bestaat eruit dat de Turkse autoriteiten actief tegengaan dat vluchtelingen en andere migranten de Egeïsche Zee oversteken naar Griekenland. Wie dat toch doet, wordt teruggestuurd naar Turkije. Dat land ontvangt in ruil voor de medewerking Europese miljarden.



Verder stond in de overeenkomst dat er snel zicht moet komen op afschaffing van de visumplicht voor Turken die naar de EU willen reizen. Dan moet Turkije echter eerst aan een reeks voorwaarden voldoen en dat is volgens Brussel nog niet het geval.

Koenders

Ik geloof dat dreigementen niet helpen. Minister Koenders, buitenlandse zaken

Het dreigement van de Turkse president doet minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken weinig. "Ik geloof dat dreigementen niet helpen", reageerde hij vandaag. Koenders voelt niets voor het bevriezen van de gesprekken met Turkije en wil blijven praten met de Turkse autoriteiten. In augustus dreigde Turkije ook al met het opheffen van de vluchtelingendeal als Europa de visumplicht voor Turken niet voor oktober zou afschaffen.



Volgens Koenders is Turkije de afgelopen tijd geen stap dichterbij toetreding gekomen en is het eerder verder uit zicht geraakt. Turkije moet gewoon aan de voorwaarden voldoen, aldus de bewindsman. Hij verwacht niet dat de deal van tafel gaat.