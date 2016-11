25/11/16, 08:43 − bron: ANP

© EPA.

In een reeks massagraven in de Mexicaanse staat Guerrero zijn tientallen lichamen aangetroffen. Volgens het Mexicaanse Openbaar Ministerie troffen de autoriteiten de lichamen aan in zeventien verborgen graven in de buurt van de plaats Zitlala.

Er werden 32 lichamen gevonden en negen afgehakte hoofden. Het gaat om de overblijfselen van 31 mannen en een vrouw. De gruwelijke vondst werd gedaan toen mensen die in de buurt woonden klaagden over stank. Het is niet duidelijk hoe lang de lijken al in de graven lagen. Ook zijn er nog geen verdachten opgepakt.



Het is niet de eerste keer deze week dat er massagraven worden ontdekt. Woensdag en maandag werden ook al 15 lijken en negen onthoofde lichamen gevonden. In Guerrero, een provincie waar veel opium wordt geproduceerd, woedt een felle strijd tussen drugskartels om smokkelroutes.



Volgens de BBC zijn tussen januari en oktober dit jaar al 1800 mensen gedood in de bendeoorlog.