25/11/16, 08:33 − bron: ANP

Het kabinet moet toch extra geld uittrekken om de regionale omroepen aan te moedigen samen te werken. Dat vinden regeringspartijen VVD en PvdA. Ze willen dat staatssecretaris Sander Dekker (Media) nog eens eenmalig 17 miljoen euro voor ze vrijmaakt.

Het extra geld is onder meer bedoeld voor nieuwe samenwerkingsverbanden onder de hoede van de Regionale Publieke Omroep, de nieuwe koepel van regionale omroepen. Een ander deel is bestemd om samen optrekken met regionale kranten en het NOS Journaal te stimuleren.



De regionale omroepen hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen en de kwaliteit van hun berichtgeving staat onder druk. Dat is volgens Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis (PvdA) gevaarlijk, omdat ze 'de lokale democratie controleren'.