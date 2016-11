Redactie − 24/11/16, 21:13 − bron: ANP

© EPA.

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos en Rodrigo Londono namens de rebellenbeweging FARC hebben donderdag hun handtekening gezet onder het herziene vredesakkoord dat een einde moet maken aan 52 jaar oorlog.

Ik nodig iedereen uit de decennia van geweld voor altijd naar de geschiedenis te verwijzen Juan Manuel Santos, president van Colombia

Dat gebeurde tijdens een veel soberder ceremonie dan vorig maand toen de eerste versie werd bekrachtigd. Deze werd echter onverwacht door de bevolking in een referendum naar de prullenbak verwezen omdat het te vergevingsgezind was ten opzichte van de marxistische opstandelingen. Oppositieleider Alvaro Uribe voerde de tegenstanders aan en eiste veranderingen.



Santos en Londono ondertekenden de aangepaste overeenkomst in theater Colon in Bogota met een pen gemaakt van een kogel. Het congres moet volgende week nog wel instemmen met het nieuwe pact, maar dat lijkt gezien de zetelverdeling een formaliteit. Uribe is boos dat er geen tweede volksraadpleging komt.



"Het is definitief", zei Nobelprijswinnaar Santos, staande voor witte vredesvlaggen en het rood-geel-blauw van Colombia. "Ik nodig iedereen uit de decennia van geweld voor altijd naar de geschiedenis te verwijzen, samen te werken in ons aller belang, voor Colombia, voor dit dierbare volk en te streven naar verzoening met als uitgangspunt gezamenlijk vredesidealen."

Vier jaar

Laten we in het belang van het volk ervoor zorgen dat voortaan het woord voor Colombianen het enige toegestane wapen is. Rodrigo Londono, FARC

Aan het vredesverdrag gingen vier jaar van onderhandelen in Cuba vooraf. Zes maanden geleden besloten de 7000 FARC-strijders, onder wie Nederlandse Tanja Nijmeijer, de wapens neer te leggen en als politieke partij verder te gaan. "Dan kunnen de Colombianen hun ideeën in het stemhokje steunen of afwijzen", aldus Santos.



Londono viel hem bij. "Laten we in het belang van het volk ervoor zorgen dat voortaan het woord voor Colombianen het enige toegestane wapen is."



De jarenlange burgeroorlog in het Zuid-Amerikaanse land kostte 220.000 mensen het leven, nog veel meer inwoners raakten ontheemd.