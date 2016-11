Door: Christoph Schmidt − 24/11/16, 20:38

Dieselgate Franse minister had kritiek op 'Brussels' besluit soepele uitstootnormen, terwijl die juist door Franse ambtenaren waren gesteund.

© anp. Ségolène Royal.

De dubbelrol die sommige lidstaten spelen bij het aanpakken van vervuilende auto-uitstoot kwam vandaag nog eens duidelijk naar boven drijven in Straatsburg. De commissie van het Europees Parlement die het dieselschandaal onderzoekt, had daar een buitengewoon zware dobber aan de Franse milieuminister Ségolène Royal. Tijdens een hoorzitting vol wederzijdse irritaties werden de commissieleden weinig wijzer over het Franse beleid.



Royal, ex-levensgezellin van president Hollande, is de afgelopen jaren sowieso al een bewindspersoon met twee gezichten gebleken. Aan de ene kant is ze een van de vaandeldragers van het baanbrekende klimaatakkoord dat vorig jaar in Parijs werd gesloten. Aan de andere kant heeft ze te maken met de belangen van de machtige autoindustrie in haar land, van Renault met name.

Vertraagd

De parlementaire irritaties over Royal begonnen een paar maanden geleden al, toen de minister de uitnodiging voor een hoorzitting in eerste instantie naast zich neerlegde. Na lang aandringen kwam ze alsnog. Maar omdat haar vlucht naar Straatsburg vanmorgen vertraagd was, was er slechts een uur beschikbaar voor de sessie in plaats van de geplande twee uur.



In dat ene uur kwam het niet meer goed tussen Royal en de parlementariërs.



Onder anderen Gerben-Jan Gerbrandy (D66), co-rapporteur van de 'dieselgate'-commissie, legde Royal het vuur na aan de schenen over de Franse rol in een omstreden beslissing van een technisch comité van oktober vorig jaar. Dat was ruim een maand na het bekend worden van het Volkswagen-schandaal met de sjoemelsoftware.



Vertegenwoordigers van de lidstaten besloten toen in Brussel om tot in lengte van jaren zeer soepel om te gaan met de Europese uitstootnormen voor dieselauto's. Die mogen nog tot diep in het volgende decennium met 50 procent worden overschreden, onder het mom van een overgangsfase naar meer realistische uitstoottests van nieuwe dieselauto's: niet meer in laboratoria, maar op de weg.

Kritisch

Óf Franse ambtenaren doen maar wat, óf minister Royal liegt voor onze enquêtecommissie. Beide zijn onacceptabel. Gerben-Jan Gerbrandy (D66), co-rapporteur van de 'dieselgate'-commissie

Royal toonde zich daarna zeer kritisch over dit zogenaamd 'Brusselse' besluit. Terwijl het uitgerekend Franse ambtenaren waren die in dit comité vóór overschrijding van de normen hadden gestemd, samen met de vertegenwoordigers van andere grote autolanden. Nederland stemde als enige tegen.



Gerbrandy confronteerde de Franse minister met deze Parijse pro-auto-opstelling, die eens te meer blijkt uit geheime vergadernotulen uit die tijd. "De Franse functionarissen stonden toen niet onder mijn instructies", antwoordde Royal. "Het Franse milieubeleid is sinds mijn komst veranderd."



Dat was een opmerkelijke uitspraak - Royal was namelijk al anderhalf jaar minister toen het technisch comité tot zijn beslissing kwam. Op vervolgvragen hierover gaf ze ontwijkende antwoorden.



Minstens zo opmerkelijk was dat Royal teleurgesteld zei te zijn in het Europees Parlement. Dat had immers in februari dit jaar de beslissing over de uitstootnormen (die dus mede door haar eigen ambtenaren was bekokstoofd) kunnen wegstemmen, maar deed dat niet.



"Ontluisterend", was Gerbrandy's vonnis na afloop. "Óf Franse ambtenaren doen maar wat, óf minister Royal liegt voor onze enquêtecommissie. Beide zijn onacceptabel. Het lijkt er op dat Frankrijk bewust de betere dieseltesten heeft tegengewerkt, maar daar geen politieke verantwoording over af wil leggen."