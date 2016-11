Redactie − 24/11/16, 16:50 − bron: ANP

Oekraïneverdrag De druk op Nederland om het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne te ratificeren wordt steeds sterker. Oekraïne kan "onder geen enkele voorwaarde toestaan" dat dat niet gebeurt, zei de Oekraïense president Petro Porosjenko donderdag na afloop van de achttiende EU-Oekraïnetop in Brussel.

EU-president Donald Tusk wees op het grote geopolitieke belang en het wederzijdse economische belang van de ratificatie. Hij zei samen met premier Mark Rutte hard te werken aan een oplossing en te hopen dat er volgende maand een oplossing ligt die de belangen van Oekraïne beschermt. "We zullen u niet alleen achterlaten", gaf hij Porosjenko mee.



De populistische intenties moeten worden gestopt, zo verwees Porosjenko naar de GeenPeil-campagne die leidde naar het referendum waarin Nederland in april het verdrag afwees. Daardoor is Nederland het enige EU-land dat het verdrag nog niet heeft geratificeerd. "Verder uitstel is nadelig voor de EU en Oekraïne", aldus Porosjenko. "Het verdrag staat symbool voor het gevecht om onze Europese toekomst."

Oplossing

Rutte werkt aan een juridisch bindende oplossing die tegemoetkomt aan de neestemmers. Die kan de vorm krijgen van een verdragsbijlage waarin onder meer zou moeten worden opgenomen dat het verdrag geen opstapje is naar het EU-lidmaatschap en geen veiligheidsgaranties biedt. Het is daarbij echter belangrijk dat de andere lidstaten het ratificatieproces niet opnieuw moeten doorlopen, zei Tusk.



Het Nederlandse kabinet is mede daarom van mening dat de meest geschikte oplossing een apart besluit is van de staats- en regeringsleiders. Als zij daar medio december op een top in Brussel mee instemmen, moet het Nederlandse parlement er daarna nog goedkeuring aan geven.



Op de top kwam ook de visumvrijstelling voor Oekraïners die naar Europa reizen aan de orde. Volgens Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker kunnen de obstakels daarvoor nog dit jaar uit de weg zijn geruimd.