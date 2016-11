24/11/16, 16:16 − bron: ANP

Tienduizenden mensen zijn hun woningen in en rond de Israëlische havenstad Haifa ontvlucht voor de bosbranden die het gebied al dagenlang teisteren. De politie heeft verschillende woonwijken geëvacueerd.

Zeker 25 mensen zijn gewond geraakt. Ook hebben velen ademhalingsklachten. Volgens de Israëlische politie zijn er ook vergevorderde plannen om ziekenhuizen en de universiteit te evacueren.



De politie heeft vier Palestijnse mannen aangehouden die worden verdacht van brandstichting, meldt persbureau AP.



Israël heeft het leger ingezet bij de evacuaties en het bestrijden van de branden. De brandweer krijgt bovendien hulp van Italië, Kroatië, Griekenland, Turkije en Cyprus. Ook de Russische president Vladimir Poetin heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu twee grote blusvliegtuigen toegezegd.



De branden woeden in verscheidene delen van het land, waaronder de omgeving van Nazareth en Jeruzalem. Het vuur wordt aangejaagd door harde wind en langdurige droogte. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Volgens de minister van binnenlandse veiligheid, Gilad Erdan, is zeker de helft van de branden aangestoken, zo zei hij tegen de legerradio.



Het ten noorden van Tel Aviv gelegen Haifa telt ongeveer 270.000 inwoners en is de derde grootste stad van Israël.