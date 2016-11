Door: Han Koch − 24/11/16, 15:32

© ANP. Edwin Wagensveld in de rechtbank

Nieuws Pegida-voorman Edwin Wagensveld (48) had voor de zekerheid maar een tandenborstel meegenomen. Mocht de strafrechter hem vandaag al hebben veroordeeld tot 250 euro boete voor het tonen van een hakenkruis dan had hij zich laten afvoeren naar een cel. Hij was zeker niet van plan de door het OM geëiste boete te betalen.

© ANP. Het shirt van Edwin Wagensveld.

De tandenborstel hoefde niet te voorschijn te komen. De rechter doet 8 december uitspraak en de man die zegt te strijden tegen de islamisering van Europa kon gisteren dan ook met zijn trouwe schare van een tiental aanhangers rustig naar zijn woonplaats in Duitsland rijden.



Dat was begin september, toen hij voor het eerst voor de rechter moest komen, wel even anders. Hij kwam de rechtbank niet in omdat hij een t-shirt droeg met daarop een prullenmand waarin naast een vlag van IS ook het nazi-symbool werd gegooid. Wagensveld en zijn volgers tonen het hakenkruis niet omdat zij achter het nationaal socialisme staan. Nee, voor hen is de "islam het nieuwe fascisme", zo verklaarde de verdachte gisteren en de gevulde prullenmand is het symbool van die strijd.

Toch de mist in

Van waar de vervolging? Pegida kreeg voor een demonstratie op 6 februari dit jaar in Amsterdam toestemming van burgemeester Eberhard van der Laan. Volgens de burgemeester was er een afspraak dat er geen hakenkruis zou worden getoond.



Van der Laan wilde met de beperking vooral de gevoelens van de grote joodse gemeenschap in Amsterdam sparen. De aanblik van een hakenkruis kan nog altijd heftige emoties oproepen. "Het hakenkruis verhoudt zich niet met het traumatische verleden van de stad," vindt ook het Openbaar Ministerie. En op de bijeenkomst van 6 februari is dan ook het logo van Pegida getoond zonder het nazi-symbool.



Op een tweede demonstratie echter, dit keer niet alleen tegen de islamisering maar ook tegen het beleid van Van der Laan en asielzoekerscentra, ging het mis. Op 27 februari omstreeks een uur pulkte Wagensveld een sticker van een Pegida spandoek, toonde het hakenkruis en 25 minuten later was hij aangehouden op verdenking van overtreding van de voorwaarden die gesteld waren aan de manifestatie.

Lastig dossier

Wagensveld zal dan ongetwijfeld claimen dat het recht op vrije meningsuiting heeft gezegevierd

De hoofdregel is dat burgemeesters bij het geven van een toestemming voor een demonstratie zich niet buigen over de inhoud. Ze toetsen alleen of er sprake kan zijn van een verstoring van de openbare orde. Wagensveld zegt al 15 demonstraties te hebben georganiseerd en de verstoringen kwamen wat hem betreft nooit op het conto van zijn beweging, maar dienen vooral toe te worden geschreven aan de anti-fascisten die steevast een tegendemonstratie plannen.



De Amsterdamse rechter krijgt een lastig dossier voorgelegd. Ging Van der Laan in de fout door als voorwaarde te stellen dat er geen hakenkruis mocht worden getoond, dan gaat de Pegida-voorman vrijuit. En is straks het openlijk tonen van een hakenkruis in het Pegida-logo toegestaan. Wagensveld zal dan ongetwijfeld claimen dat het recht op vrije meningsuiting heeft gezegevierd. De consequentie is dan wel dat burgemeesters een instrument kwijt zijn om rekening te houden met gevoelens van anderen.



Op de achtergrond speelt overigens een grote rol dat in het verleden bij Pegida demonstraties leden zijn opgedoken van rechts-extremistische groepen zoals European Defence League, Dutch Self Defence Army, Voorpost en Identiair Verzet. En dat zijn groepen die volgens het OM het nationaal-socialistische gedachtengoed zeker niet afwijzen.