redactie − 24/11/16, 15:09 − bron: ANP, BBC

© EPA. Demonstratie bij de Burmese ambassade in Jakarta om aandacht te vragen voor het lot van de Rohingya-moslims.

Het leger van Burma (Myanmar) is bezig met een 'collectieve afstraffing' van de islamitische minderheid in het westen van het land, met 'etnische zuivering' als ultiem doel. Die harde beschuldiging uitte VN-functionaris John McKissick tegenover de BBC.

Om de zogenoemde Rohingya-moslims het land uit te jagen, worden volgens de bestuurder in de grensstreek "mannen doodgeschoten, kinderen afgeslacht, vrouwen verkracht en huizen verbrand en geplunderd".



McKissick geeft leiding aan een missie van de vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, in buurland Bangladesh. Daar zijn al duizenden mensen naartoe gevlucht vanwege het geweld. Ook China vangt duizenden vluchtelingen op.



Vorige maand doodden militanten in de deelstaat Rakhine negen agenten tijdens een aanval op grensposten. Sommige Burmese politici stelden dat hier een militante groep Rohingya achter zat. Regeringstroepen reageerden met grof geweld.



Honderd doden

Volgens activisten van de Rohingya zijn de afgelopen weken al zeker honderd doden gevallen. McKissick zei dat het Burmese leger en de grenspolitie "zich bezighouden met het collectief straffen van de Rohingya-minderheid" naar aanleiding van de moorden.



Ook het naburige Bangladesh heeft "zijn diepe zorgen" uitgesproken over de militaire operatie. Eerder deze week toonde de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch met satellietbeelden aan dat er in de woongebieden van de Rohingya meer dan 1200 huizen waren platgebrand. De Burmese overheid ontkent alle betrokkenheid bij wreedheden, en stelt dat de Rohingya zelf hun huizen in brand steken.



'Slechts aantijgingen'

De woordvoerder van de president riep VN-functionaris McKissick op zich professioneel te blijven opstellen, en noemde zijn uitlatingen "slechts aantijgingen". "Hij zou zich alleen moeten uitlaten op basis van concreet en hard bewijs van ter plaatse", aldus de zegsman. Journalisten en hulpverleners mogen het gebied van de Burmese autoriteiten niet in.



De ongeveer een miljoen Rohingya-moslims in Burma worden veelal met de nek aangekeken in het overwegend boeddhistische land. Veel Burmezen beschouwen hen als illegale migranten uit buurland Bangladesh, en de etnische minderheid wordt fel gedisrimineerd. Omdat de Burmese overheid hen niet erkent zijn Rohingya over het algemeen statenloos.