24/11/16, 12:54 − bron: ANP, FD

© anp. Scheppen in de kleuren van het logo van Google op de plek waar het Amerikaanse technologieconcern investeert in een gigantisch datacenter in de Groningse Eemshaven, dat in december wordt geopend. De smeergeldaffaire draait volgens Google niet om dit project.

Het Openbaar Ministerie in Nederland vervolgt voormalig vastgoedtycoon Rudy S. voor het omkopen van een directeur van Google. S. zou hem met zijn bedrijf TCN 1,7 miljoen euro aan smeergeld betaald hebben. Dat schrijft het Financieele Dagblad.

De 60-jarige S. moet maandag voor de rechtbank in Almelo verschijnen. Ook zijn vrouw Saskia van B. (50) is opgeroepen. Ze worden verdacht van omkoping, witwassen, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie.



In het Nederlandse corruptieonderzoek wordt Google-directeur Simon Tusha ook aangemerkt als lid van deze criminele organisatie. Tusha was toentertijd verantwoordelijk voor de wereldwijde locatiekeuze van datacentra van Google.



De verdachte betalingen van TCN Groep aan Tusha zouden hebben plaatsgevonden tussen juli 2008 en maart 2010, via tussenpersonen. In die periode was S. de onbetwiste leidinggevende en eigenaar van TCN, aldus het FD. De vastgoedgoeroe ontkent betrokkenheid bij de zaak.



Belastingfraude

Tusha heeft eerder dit jaar voor een Amerikaanse rechter al bekend belastingfraude te hebben gepleegd. Hij moest voor de rechtbank verschijnen wegens het ontduiken van inkomstenbelasting over de steekpenningen die hij van TCN zou hebben ontvangen.



In een reactie laat Google aan het FD weten dat de zaak niet draait om het nieuwe datacentrum van Google in de Eemshaven, dat in december wordt geopend. Volgens het bedrijf had Tusha ten tijde van de onderhandelingen daarover Google al verlaten.



Google bevestigt wel dat er een onderzoek loopt naar Tusha. 'Wij zijn het slachtoffer geworden van misdaden waar justitie vervolging voor instelt', aldus Google in een mail aan de krant. 'Simon Tusha heeft het bedrijf zeven jaar geleden verlaten en wij werken volledig mee aan het justitieel onderzoek naar deze zaak.'



Smeergeld Groot-Brittannië

De Google-directeur zou zich, volgens de openbaar gemaakte Amerikaanse processtukken, ook voor anderhalf miljoen dollar hebben laten omkopen tijdens de keuze voor de nieuwbouwlocatie van het Britse Google-datacenter. Tusha kan vijf jaar cel krijgen als de Amerikaanse rechtbank de beschuldigingen bewezen acht.



Het TCN-vastgoedconcern van Rudy S. ging in 2012 vrijwel in z'n geheel failliet, nadat het al enkele jaren in moeilijkheden had verkeerd. S. zelf deed in 2010 al statutair een stap terug. TCN Groep liet een schuld achter van 186 miljoen euro, schrijft het FD.