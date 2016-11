24/11/16, 11:48 − bron: ANP

© EPA.

De voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz, levert in januari zijn voorzittershamer in, zo maakte hij vanochtend bekend. De SPD-er wil de Duitse landelijke politiek weer in.

"De Europese Unie is in mijn ogen het belangrijkste project van de eeuw. Als voorzitter heb ik geprobeerd bij te dragen aan de zichtbaarheid en democratische invloed van het Europees Parlement. Het was een eer", aldus Schulz tijdens een persconferentie in Brussel bij de officiële aankondiging van zijn vertrek.



De 60-jarige Duitse sociaaldemocraat wordt lijsttrekker voor de SPD in de staat Noordrijn-Westfalen voor de verkiezingen in de herfst van 2017, zo bevestigde hij eerdere geruchten. Schulz repte met geen woord over ambities om bondskanselier of minister van buitenlandse zaken te worden.



Zijn vertrek zet de deur open voor een nieuw gevecht om de hoogste posten in Brussel. Volgens afspraken moet zijn opvolger iemand zijn uit de Europese Volkspartij (EVP).



Esther de Lange, CDA-delegatieleider en vicevoorzitter van de EVP 'verwelkomt' het besluit. "Na twee mandaten van 2,5 jaar is het tijd voor vernieuwing", zegt ze.



Schulz kwam de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege de verslechterde relatie tussen de EU en Turkije. Hij botste regelmatig met de Turkse president Erdogan.