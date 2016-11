Door: Jeannine Julen − 24/11/16, 12:34

© Hollandse Hoogte. Zzp'ers lopen straks minder financieel risico bij aankoop van een huis, omdat ze zich kunnen aansluiten bij het Waarborgfonds.

Wonen Zelfstandigen kunnen vanaf 1 december sneller een Nationale Hypotheek Garantie aanvragen. Dat scheelt enorm bij het kopen van een huis.

Een huis kopen zonder vast contract kon al. En, niet onbelangrijk, sinds een jaar of twee maken verschillende initiatieven het steeds makkelijker. Toch is het voor veel zzp'ers een verademing dat nu ook het aanvragen van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) eenvoudiger wordt. Drie redenen waarom.

Banken zijn minder huiverig

Wie zich niet aan die regels houdt, krijgt het een boete

Een fluctuerend inkomen, en dus een risico. Dat is wat banken zien als een zzp'er bij ze aanklopt voor een hypotheek. Onmogelijk is het niet voor zelfstandigen om een hypotheek te krijgen, maar daar is ook alles mee gezegd. Bij de banken echoën de strenge eisen van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) nog na. Ze moeten leren van de crisis, risico's zoveel mogelijk indammen, is de boodschap van de AFM. "Wie zich niet aan die regels houdt, krijgt het een boete", zegt woningmarkteconoom Paul de Vries van de Rabobank.



Dat zelfstandigen zonder personeel vanaf 1 december al na de eerste verjaardag van hun onderneming de Nationale Hypotheek Garantie kunnen aanvragen, maakt dat het kopen van een eigen woning sneller in zicht komt (nu geldt nog drie jaar). Met een NHG-hypotheek neemt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningbezit namelijk de risico's op zich waar banken zo voor vrezen. Komt de huizenbezitter in geldnood, dan betaalt de stichting de overgebleven schuld af. In ruil voor die garantie moet de huizenbezitter wel een eenmalige premie betalen van 1 procent van de aankoopprijs. Maar de bank maalt er met zo'n garantie dan niet meer om of zij te maken heeft met een zzp'er of met iemand met een vast dienstverband.

Zzp'er viel buiten andere versoepelingen

Twee jaar geleden sloegen de Vereniging Eigen Huis, Obvion en uitzendbureaus Randstad en Yacht de handen in elkaar om uitzendkrachten makkelijker aan een eigen huis te helpen. Met de zogenoemde Perspectiefverklaring dwongen ze geldverstrekkers niet naar het korte arbeidsverleden van deze flexwerkers te kijken, maar naar hun toekomstperspectief. Waren ze hoogopgeleid, ambitieus en bleven ze zichzelf ontwikkelen? Dan kun je ervan op aan dat hun inkomen in de komende jaren zal gaan stijgen. Negen grote banken, waaronder ABN Amro, Rabobank en ING, sloten zich bij het initiatief aan.



Goed nieuws voor uitzendkrachten werkzaam bij Randstad of Tempo Team. Maar de zzp'er heeft er niets aan. Hetzelfde geldt voor de Arbeidsmarktscan die krap een jaar later op de markt verscheen.



Deze scan gaat ook uit van het arbeidsperspectief van de hypotheekaanvrager en is bedoeld voor alle flexwerkers: uitzendkrachten, maar ook oproepkrachten, payrollers en mensen met een tijdelijk contract. Voor zzp'ers moet nog een speciaal model ontwikkeld worden, zeiden de initiatiefnemers vlak na de lancering. Nu zzp'ers de NHG eerder kunnen aanvragen, is zo'n initiatief niet per se nodig.

Zzp-hypotheek sneller in zicht

Met een NHG-hypotheek vervalt voor zzp¿ers de strenge eis van drie jaar ondernemerschap

Sommigen adverteren ermee. Anderen hebben het op hun site over een heuse zzp-hypotheek. Maar voor veel geldverstrekkers geldt dat een zzp'er die een hypotheek wil, minstens drie jaar actief moet zijn. Is hij dat niet, dan gaat de rente omhoog of wordt hij gekort op zijn hypotheek.



U raadt het al: met een NHG-hypotheek vervalt de strenge eis van drie jaar ondernemerschap. Tenzij de zzp'er een hypotheek wil hoger dan 254.000 euro.