24/11/16, 09:11 − bron: ANP

© ANP.

De Afsluitdijk gaat op de schop. De dijk die Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee beschermt, voldoet volgens Rijkswaterstaat niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid. Daarom moet de Afsluitdijk worden versterkt. Ook moet meer overtollig water uit het IJsselmeer afgevoerd kunnen worden naar de Waddenzee.

In de komende jaren wordt het 32 kilometer lange dijklichaam overslagbestendig gemaakt. Ook zullen de spuisluizen worden versterkt en moeten zogeheten keersluizen worden gerealiseerd bij Den Oever en Kornwerderzand. Bij Den Oever moeten ook nieuwe pompen komen om meer waterafvoer mogelijk te maken.



Verder wordt de openbare ruimte rond het Monument op de Afsluitdijk verbeterd en op twee trajecten wordt een nieuw fietspad aangelegd met zicht op de Waddenzee. Tevens wordt er een doorgang in de dijk gerealiseerd voor vissen.



Energieneutraal

Bij de aanpassingen van de Afsluitdijk streeft Rijkswaterstaat naar een energieneutrale dijk. De werkzaamheden moeten in 2022 zijn afgerond. Voor de opdracht is 869 miljoen euro beschikbaar uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.



Partijen die met de Afsluitdijk aan de gang willen, kunnen zich vanaf donderdag inschrijven. De gunning zal waarschijnlijk in 2018 plaatsvinden. De opdrachtnemer is overigens niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg, maar ook voor de financiering en het onderhoud van de Afsluitdijk over een periode van 25 jaar na afronding van het project.