Redactie − 23/11/16, 22:19

© epa. Impressie van hoe de Schiaparelli had moeten landen.

Een rekenfout is de Europese Marslander vorige maand fataal geworden. De computer aan boord kreeg foute metingen door. Het systeem kwam daardoor tot de conclusie dat de lander onder het oppervlak van de planeet zat. In werkelijkheid zat hij in volle vlucht op 3,7 kilometer hoogte.

Dat blijkt uit onderzoek dat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA vandaag naar buiten heeft gebracht. De organisatie spreekt van een 'negatieve hoogteschatting'. Door die foute meting gooide de lander zijn parachute weg en gingen de remmotoren even aan. Dat had pas moeten gebeuren in de laatste seconden voor de landing. Zonder de remming sloeg hij van kilometers hoogte te pletter en ontplofte hij.



De landing van het Schiaparelli-laboratorium was een experiment, bedoeld om de technologie voor een landing op Mars te testen. Europa wil rond 2020 namelijk een onbemande rijdende verkenner naar de rode planeet sturen.

Meer onderzoek

Het begeleidend moederschip, dat de sonde losliet, is wel succesvol in een baan rondom Mars gebracht. Deze ExoMars zal de komende tijd gaan speuren naar methaangas op de planeet, een mogelijke aanwijzing dat er ooit leven op de planeet is geweest.



Die vraag houdt velen op aarde al jaren in spanning, en het is onzeker of de Esa op deze manier er een antwoord op kan geven, of zelfs een beginnetje van zo'n antwoord. Maar het gaat wel om een vraag van zeer fundamentele betekenis. Alle kennis over menselijk leven in de ruimte is nu gebaseerd op de aarde en dat is aan de magere kant. Aanwijzingen voor leven op Mars zouden ook betekenen dat we veel meer rekening moeten houden met leven elders in het heelal.



Dergelijk fundamenteel onderzoek is van groot belang, en dat het niet allemaal gaat zoals gehoopt, dat hoort daar helaas bij. Het grote voordeel van dit initatief is bovendien dat dit soort fundamenteel onderzoek een hele generatie wetenschappers een flinke impuls geeft. Soms ook in praktische zin: het tempurmatras en de kruimeldief waren er zonder ruimtevaart niet geweest, om maar twee kleine voorbeelden te noemen.