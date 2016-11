Door: Tim de Wit − 23/11/16, 22:22

© ap. Pro-Brexit demonstranten buiten het parlement in Londen.

Ineens krijgt Brexit een gezicht in de overheidsfinanciën. De economische groei loopt terug en de staatsschuld loopt de komende vijf jaar op met 122 miljard pond, zo'n 142 miljard euro. Maar de verwachte recessie, die velen voor het referendum voorspelden, blijft voorlopig uit.

Het was voor minister van Financiën Philip Hammond de eerste keer dat hij de inhoud van het beroemde rode koffertje aan het Lagerhuis mocht presenteren. Een baan waar hij al jaren op aasde, kwam hem deze zomer na het Brexit-referendum plotseling toe. Al had Hammond zich vermoedelijk een iets rustiger vaarwater gewenst als Chancellor of the Exchequer, zoals de Britten hun minister van Financiën aanduiden.



Hammond zei dat de groeiverwachtingen voor de komende jaren behoorlijk zijn teruggeschroefd. In 2017 zal de Britse economie niet ruim 2 procent groeien, maar met 1,4 procent. En dat is voornamelijk aan Brexit toe te schrijven. Bedrijven stellen vanwege de onzekerheid investeringen uit en doordat het pond sterling sinds het referendum al met ruim vijftien procent is gedaald, zullen de Britten komend jaar te maken krijgen met hogere prijzen. De inflatie zal vermoedelijk oplopen tot zeker 3 procent.

Investeren

Maar in plaats van bezuinigen kiest deze Britse regering juist voor meer investeren en de staatsschuld verder laten oplopen. Het streven van Hammonds voorganger George Osborne om in 2020 een begrotingsoverschot te bereiken, gaat overboord. De staatsschuld zal in 2018 zelfs een piek bereiken van 90,2 procent van het BBP. Iets wat de afgelopen decennia niet is voorgekomen en zeker iets waar sommige Tory-parlementsleden even van moeten slikken.



De Britten zullen extra geld steken in infrastructuur, ruim anderhalf miljard euro. Nieuwe wegen in het noorden van Engeland, het dichten van gaten in het asfalt een nieuwe treinverbinding tussen Oxford, Cambridge en Milton Keynes.



Ook de lagere inkomens zullen worden ontlast. Met name de groep JAM's, wat staat voor Just About Managing - zij die maar net kunnen rondkomen, krijgen veel aandacht in de nieuwe begroting. Zo gaat het minimumloon omhoog naar 7,50 pond (8.78 euro) en zullen ze door een hogere belastingvrije voet minder inkomstenbelasting hoeven af te dragen.



Onder hen bevinden zich veel Brexit-stemmers. Britten die niet profiteerden van de globalisering en via het referendum hun gal spuwden over het politieke establishment. Juist die groep wil premier May voor zich winnen de komende jaren. Voor May was de tweedeling tussen arm en rijk in de samenleving één van de belangrijkste oorzaak van de Leave-stem op 23 juni.

De eerste klappen

Al ziet het ernaar uit dat juist de JAM's de eerste klappen zullen opvangen. De lagere inkomens zullen de stijging van bijvoorbeeld voedselprijzen in de supermarkten volgend jaar het hardste voelen. Justin King, voormalig CEO van Sainsbury's, één van de grootste supermarktketens in Groot-Brittannië, voorspelde prijsstijgingen van rond de vijf procent. En bijvoorbeeld ook de benzineprijs is al behoorlijk omhoog gegaan.



Een ander punt van zorg voor de Britse economie is de lage productiviteit. Britse bedrijven blijven al jaren ver achter bij Duitsers, Fransen en Italianen. "Wat een Duitse werknemer in vier dagen doet, doet een Britse werknemer in vijf dagen. Een Brit werkt daardoor meer uren, voor minder geld", zei Hammond. Om dat gat te dichten stopt hij 23 miljard in een speciaal investeringsfonds om productie te stimuleren. Ook gaat er twee miljard naar Research & Development, om innovatie te bevorderen.



De Brexit-onderhandelingen zullen in principe eind maart beginnen. En hoewel de groeicijfers teruglopen, staan de Britten er niet zo dramatisch voor als velen voor het referendum hadden voorspeld. "Onze economische groeiverwachting van 1,4 procent in 2017 is weliswaar lager dan gehoopt, maar ligt gelijk aan die van Duitsland. En is hoger dan veel van onze Europese buren zoals Frankrijk en Italië. Iets wat bij sommigen vast tot irritatie zal leiden", sneerde de minister van Financiën in de aanloop naar de onderhandelingen.