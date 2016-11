23/11/16, 18:38 − bron: ANP

De gouverneur van South Carolina, Nikki Haley, wordt de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Dat heeft het overgangsteam van Donald Trump woensdag bevestigd.

Haley was in de strijd binnen de Republikeinse partij om de kandidatuur voor het presidentschap een fel criticus van Trump. Toen hij eenmaal de Republikeinse kandidaat was, schaarde ze zich wel achter hem.



Haley is de eerste vrouw in het nieuwe team van Trump. Ze is ook de eerste niet-blanke in deze groep nieuwe bestuurders. Haar ouders komen uit India en ze is geboren als Nimrata Randhawa.