Jonathan Ploeg − 23/11/16, 17:30

© anp. Een opslagloods van Frisia Zout in Harlingen

Frisia Zout krijgt toestemming om zout te winnen onder de Waddenzee. De Raad van State heeft woensdag de bezwaren van diverse natuurorganisaties afgewezen. Het bedrijf uit Harlingen is daarmee in het bezit van alle vergunningen voor de zoutwinning in het natuurgebied, dat op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat.

© anp. De Waddenzee

Twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van economische zaken Sharon Dijksma om zoutwinning onder de Waddenzee toe te staan. Zij liet toen in een brief aan de Tweede Kamer weten dat alle onderzoeksrapporten erop wezen dat de Waddenzee geen schade van de boring zou ondervinden. Klinkklare onzin, aldus Vogelbescherming, de Waddenvereniging en Natuurmonumenten. De organisaties besloten om het besluit bij de rechter aan te vechten.



Frisia Zout beweert dat het via leidingen vanaf de wal water in de zoutkoepels onder de Waddenzee spuit, en vervolgens het zoute water (pekel) oppompt. De daling van de zeebodem die hierdoor ontstaat, wordt op natuurlijke wijze weer opgevuld met zand dat de zeestroming aanvoert. Dijksma ging hierin mee, al eiste ze wel dat de zoutwinning 'met de hand aan de kraan' plaatsvindt. Hoeveel de bodem precies zal dalen is onbekend. Rekenmodellen gaan uit van een halve centimeter per jaar, gedurende dertig jaar.



Een schrikbeeld, aldus de critici. Volgens de natuurorganisaties is de winning onder de Waddenzee ook helemaal niet nodig. Frisia is onderdeel van een internationaal concern en op verschillende plekken in Europa is zonder hinder naar zout te boren. Net over de grens in Duitsland worden rond de Eems putten geboord voor olie- en gasopslag. Hiervoor wordt door een dikke zoutlaag heen geboord. Dat wordt als afval in zee gestort, maar is vergelijkbaar met het zout dat Frisia uit de bodem wil pompen in de Waddenzee.

Reacties

Dat de Raad van State nu ook groen licht geeft aan Frisia Zout om aan de door hun gewenste werkzaamheden onder de Waddenzee te beginnen, ontlokte diverse reacties: "De Waddenzee is een werelderfgoed en een maand geleden ook nog uitgeroepen tot het mooiste natuurgebied van Nederland. Daar moet je zuinig op zijn. Dan moet je als overheid gewoon durven zeggen: we doen het niet'', aldus Auke Wouda van de Waddenvereniging.



In tegenstelling tot Wouda is Durk van Tuinen van de zoutfabriek juist heel blij met het besluit. "We gaan nog een paar jaar onder land boren omdat we tijd nodig hebben om onder zee te boren. Zo moet er onder andere een boortoren komen," reageerde hij.



Ook via social media ventileerden partijen hun mening, onder meer de Waddenvereniging en Natuurmonumenten. "Slecht nieuws!", twitterde die laatste partij.