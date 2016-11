23/11/16, 17:26 − bron: ANP

© epa. Wolken op Mars.

Onder het oppervlak van Mars zit een grote 'zee' van ijs. Die is ruim acht keer zo groot als Nederland. De ijslaag bevat ongeveer evenveel water als Lake Superior, dat tussen de Verenigde Staten en Canada ligt en een van de grootste meren op aarde is.

Een satelliet van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de ijszee ontdekt. De ijslaag is 80 tot 170 meter dik en zit 1 tot 10 meter onder de bodem van Mars. Hij bestaat voor meer dan de helft uit bevroren water, de rest zijn stof en stenen. Omdat de ijslaag vrij dicht onder het oppervlak zit en het gebied vlak is, zou het niet moeilijk moeten zijn om bij het ijs te komen, denken de onderzoekers.



De laag is gevonden onder de Utopia Planitia, een vlakte op het noordelijk halfrond van Mars. Daar landde in 1976 een Amerikaans lab, de Viking 2. De satelliet Mars Reconnaissance Orbiter vloog er in de afgelopen tijd meer dan 600 keer overheen. Die metingen hebben de ijszee aan het licht gebracht.