23/11/16, 14:36 − bron: ANP

© afp. Jo Cox overleed 16 juni nadat ze op straat was beschoten en neergestoken.

De moordenaar van de Britse politica Jo Cox is vandaag veroordeeld tot een levenslange celstraf. Thomas Mair (53) hoorde het vonnis aan zonder te reageren. Ook nabestaanden van de omgebrachte Labour-parlementariër waren aanwezig in de rechtszaal.

U bent geen patriot. Met uw acties hebt u de essentie van ons land verraden. Rechter tegen Thomas Mair

Mair deed er tijdens het hele proces het zwijgen toe. Hij had woensdag alsnog iets tegen de rechtbank willen zeggen, maar dat werd geweigerd. De rechter wees hem erop dat hij in de dagen ervoor alle gelegenheid had gekregen om verantwoording af te leggen.



De aanklagers zeiden dat ze duidelijk hebben laten zien dat Mair gemotiveerd werd door haat. De rechter deelt die conclusie. Volgens hem doet Mair alsof hij een patriot is, terwijl Fox dat in werkelijkheid was. "U bent geen patriot. Met uw acties hebt u de essentie van ons land verraden: toewijding tot de parlementaire democratie."



Mair bracht de 41-jarige Cox in juni met een mes en een vuurwapen om het leven voor de bibliotheek van het Noord-Engelse Birstall, zijn woonplaats. Cox had daar juist een bijeenkomst gehouden met haar achterban. Ze voerde campagne voor het behoud van het Britse EU-lidmaatschap, waar de week na haar dood over gestemd werd in een referendum. Op haar website nodigde ze iedereen uit vooral te komen. "Een afspraak maken is niet nodig." Mair stond haar op te wachten toen ze arriveerde.

Ideologie

De dader riep leuzen als 'Dit is voor Groot-Brittannië' en 'Groot-Brittannië eerst'. Toen Mair in juni voor de rechtbank verscheen en gevraagd werd hoe hij heette, antwoordde hij: "Mijn naam is dood aan de verraders, vrijheid voor Groot-Brittannië".



Uit Mairs boekenkast en internetgeschiedenis leidde de politie af dat hij grote interesse had voor nazi's, blanke superioriteitsideeën en de apartheid in Zuid-Afrika. Volgens justitie was dan ook duidelijk sprake van een politiek of ideologisch gemotiveerde moord. Mair, een werkloze tuinman, weigerde de misdaad te bekennen of ontkennen. Aan bewijs was echter geen gebrek: veel mensen zagen de moord gepleegd worden en bewakingscamera's legden de misdaad vast op beeld.



De echtgenoot van het slachtoffer, Brendan Cox, maakte voor de rechtbank duidelijk dat vergelding hem niets zegt. Hij ziet Mair als een zielig figuur voor wie hij niets dan medelijden voelt. Jo Cox liet twee kinderen van drie en vijf jaar oud achter.