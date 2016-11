23/11/16, 12:44 − bron: AP

© reuters. Nuon Chea, de hoogste nog levende leider van de Rode Khmer.

Het hooggerechtshof in Cambodja heeft woensdag de levenslange gevangenisstraffen voor twee leiders van het regime van de Rode Khmer bekrachtigd.

Khieu Samphan (85) en Nuon Chea (90) werden in 2014 veroordeeld door een speciaal Cambodjaans tribunaal dat werd gesteund door de VN. De twee bejaarde, overlevende leiders van de Rode Khmer zijn toen veroordeeld wegens misdaden tegen de menselijkheid die tijdens het regime van 1975 tot 1997 zijn gepleegd.



De communistische Rode Khmer worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van 1,7 miljoen mensen. De slachtoffers werden geëxecuteerd of stierven van de honger of door uitputting en ziektes.



Chea werd verdedigd door de Nederlandse advocaat Victor Koppe. Hij verhuisde naar Cambodja om zich volledig op de zaak te kunnen storten. Koppe vertelde uitgebreid over de zaak in dit interview met Trouw.