Redactie − 23/11/16, 11:52

© anp. Sylvana Simons wordt inmiddels beveiligd.

Bedreiging De man die zichzelf gisteren bij de politie maakte na ophef over het bewerkte filmpje over Sylvana Simons, heeft bekend dat hij het beruchte filmpje heeft gemaakt. Dat meldt het Openbaar Ministerie vandaag.

Het OM vervolgt de 37-jarige man uit Kudelstaart (gemeente Aalsmeer) voor bedreiging. Hij plaatste op de muziek van het carnavalslied Oh Sylvana beelden waarin Simons is gefotoshopt tussen een lynchpartij van de Amerikaanse Ku Klux Klan. Dat filmpje leidde tot veel ophef.



De man is inmiddels wel weer op vrije voeten. Hij moet zich later verantwoorden, maar een datum voor de zitting is nog niet bekend. Hij zegt dat hij bij het maken van het filmpje geen hulp van anderen heeft gehad.



Gisteren werd al bekend dat Simons bescherming krijgt. Er worden 'zichtbare en onzichtbare maatregelen' getroffen om haar te beschermen, zei Denk-politicus Tunahan Kuzu.