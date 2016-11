Door: Jan Kleinnijenhuis − 23/11/16, 15:15

© TR Beeld. De Mall of the Emirates in Dubai is een populaire winkelbestemming onder het 'rijkste procent'

Vermogen Het jaarlijkse onderzoek naar de verdeling van het vermogen over de wereldbevolking bevestigt de trend van toenemende ongelijkheid.

Gefeliciteerd, u behoort tot de rijkste helft van de wereldbevolking

Vraagje: als u al uw bezittingen optelt, en daar al uw schulden vanaf trekt, houdt u dan meer dan 2090 euro over? Ja? Gefeliciteerd, u behoort tot de rijkste helft van de wereldbevolking. Bezit u netto meer dan 67.430 euro? Dan behoort u tot de rijkste 10 procent van de wereld. En ligt uw vermogen boven de grofweg 700.000 euro, dan behoort u tot de exclusieve club van 1 procent rijksten ter wereld.



Die cijfers komen uit het jaarlijkse onderzoek van Credit Suisse naar de verdeling van wereldwijde rijkdom. Ook het afgelopen jaar nam de totale wereldwijde rijkdom weer toe, en wel met 3,3 biljoen (3.300 miljard) euro, tot ruim 241 biljoen euro. Eigenlijk is het nog iets meer, want voor het gemak tellen de onderzoekers van Credit Suisse niet mee wat er aan - relatief kleine, in hun woorden - bedragen op spaarrekeningen van kinderen staat. Het betreft dus alleen de rijkdom die toekomt aan de 4,8 miljard volwassen die de wereld telt.

Rijk, rijker, rijkst

Zo is uit te rekenen dat het gemiddelde vermogen ruim 50.000 euro per wereldburger is. Dat gemiddelde is nauwelijks gewijzigd. Het zegt tegelijkertijd weinig over de werkelijkheid. Om meteen maar die prangende vraag te beantwoorden: ja, ook het afgelopen jaar werden de rijken weer rijker. De 1 procent rijksten ter wereld bezitten gezamenlijk iets meer dan de helft van het totale vermogen. De 10 procent meest vermogenden leggen samen beslag op bijna 90 procent van alle rijkdom.



Die percentages lopen al op sinds 2009, zeg maar het jaar waarin de financiële markten hun jarenlange opmars begonnen na de val in 2008. In 2009 moest de rijkste 1 procent het nog doen met ruim 45 procent van het totale vermogen.

Schuld

Van de 1 miljard armste volwassenen wonen er 100 miljoen in Europa

Daar staat tegenover dat de onderste helft van de piramide het met bijna geen vermogen moet doen. Sterker nog, de 20 procent minst vermogenden op aarde hebben gemiddeld ruim 1000 euro schuld. De minst vermogende helft van de wereldbevolking, heeft gemiddeld een nipte plus van zo'n 150 euro per persoon.



Opvallend volgens de onderzoekers is dat die mensen al lang niet allemaal meer in ontwikkelingslanden wonen. Van de 1 miljard armsten wonen er 100 miljoen in Europa. Gezamenlijk nemen Azië en de regio rond de Stille Oceaan ruim de helft voor hun rekening (waarvan 246 miljoen in India en 72 miljoen in China). Nog eens een kwart woont op het Afrikaanse continent, en de Amerika's huisvesten gezamenlijk ook zo'n 100 miljoen van 's werelds allerarmsten.