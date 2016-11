Door: Christoph Schmidt − 23/11/16, 06:15

© anp. Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking brengt een bezoek het Teplychny kassencomplex tijdens een handelsmissie in Oekraïne begin dit jaar.

Nederland mag dan als enige EU-lidstaat het associatieverdrag met Oekraïne (nog) niet hebben geratificeerd, Nederlandse exporteurs profiteren al wel van de voorlopige invoering ervan. In de eerste negen maanden van dit jaar is het handelsvolume tussen Nederland en Oekraïne met 3,7 procent gestegen naar 1,17 miljard euro vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers die de Europese Commissie gisteren desgevraagd gaf. Vooral de export nam toe.

De handel tussen EU-landen en Oekraïne krabbelt weer op, mede door de voorlopige inwerkingtreding van niet-omstreden onderdelen van het associatieverdrag, dat in april werd getrakteerd op een 'nee' in een Nederlands referendum. Die uitslag leidde tot een politieke soap.



Bepaalde Oekraïense invoertarieven op de meeste industriële goederen zijn op 1 januari al fors verlaagd of helemaal afgeschaft. Dat blijkt ironisch genoeg voordelig te zijn voor het tegenstribbelende Nederland. Bijna een derde van de Nederlandse export naar Oekraïne bestaat namelijk uit machines en vervoermiddelen, zoals nieuwe of gebruikte tractors of trailers.



Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het dit jaar uitstekend gaat met deze categorie uitvoer. In heel 2015 werd er voor bijna 200 miljoen euro aan Oekraïne verkocht. Dit jaar staat de teller tot en met augustus op ruim 150 miljoen. Dat is op maandbasis (niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden) een stijging van ruim 15 procent. Wel komt de onderlinge handel uit een diep dal. In 2013 was het handelsvolume tussen Nederland en Oekraïne nog 2 miljard.

Zogenaamde Gouda

Tot vorig jaar moesten Nederlandse fabrikanten van machines of voertuigen nog tussen de 5 en 10 procent aan importbelasting betalen aan Kiev. Ook voor veel andere producten verdwijnen de Oekraïense invoertarieven geleidelijk, soms uitgesmeerd over tien jaar. Nederlandse kaasexporteurs moesten vorig jaar nog een heffing van 10 procent betalen om de Oekraïense markt te betreden. Die heffing staat dankzij de met Brussel gemaakte afspraken sinds dit jaar op 8 procent en daalt de komende vier jaar langzaam naar nul, wat voor de kaasmakers een besparing oplevert van een half miljoen euro per jaar.



Het handelsverdrag met Oekraïne, dat een apart onderdeel is van het associatieakkoord, komt de Nederlandse kaasmakers op nog een andere manier tegemoet. Want Oekraïense zuivelproducenten die vorig jaar nog straffeloos hun zogenaamde 'Gouda' op de binnenlandse kaasmarkt mochten brengen, moeten vanaf dit jaar de naam veranderen. Dat geldt ook voor hun 'champagne', 'cognac' en 'feta'.



Andere EU-landen profiteren nog veel meer. Duitsland, Spanje en Tsjechië zagen hun handel met Oekraïne dit jaar stijgen met 15 tot 18 procent. Maar ook Oekraïne zelf profiteert volop. Volgens de Europese Commissie is tussen september vorig jaar en augustus dit jaar de Oekraïense export naar de EU met 5,2 procent gestegen.

Ratificatie

De Oekraïense economie klimt uit een diep dal, veroorzaakt door het oorlogsgeweld en de politieke onrust van de afgelopen jaren. De Europese Commissie kan niet precies zeggen welk deel van het herstel van de handelsvolumes is toe te schrijven aan het associatieakkoord met de EU. Misschien was die groei er sowieso geweest. Maar Brussel acht de positieve invloed van het verdrag op de onderlinge relaties onmiskenbaar.



Morgen is er een EU-Oekraïne-top in Brussel, met de Oekraïense president Porosjenko. De stand van zaken in het Nederlandse ratificatieproces zal daar ongetwijfeld ook over de tong gaan. "De EU-voorzitters Juncker en Tusk staan in permanent contact met premier Rutte", zei een hoge EU-functionaris gisteren. "Wij waarderen de inspanningen van de Nederlandse regering om tot ratificatie te komen."