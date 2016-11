22/11/16, 20:34 − bron: ANP

© anp. Sylvana Simons, Selcuk Ozturk en politiek leider Tunahan Kuzu tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma van Denk.

De politie heeft een man aangehouden voor het maken en publiceren van het filmpje waarin Sylvana Simons wordt bedreigd. Het gaat om een man van 37 uit Kudelstaart in de gemeente Aalsmeer. Hij heeft zich zelf gemeld op het politiebureau.

De man wordt verhoord over het beruchte filmpje waarin oud-presentatrice en kandidaat-Tweede Kamerlid voor Denk Simons met de dood werd bedreigd, meldt het ANP.



Eerder op de dag werd al bekend dat Sylvana Simons bescherming krijgt. Dat gebeurt naar aanleiding van concrete bedreigingen aan het adres van het kandidaat-Kamerlid, onder andere die in het filmpje. Er worden 'zichtbare en onzichtbare maatregelen' getroffen om haar te beschermen.



Dat zei Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu vandaag, na een gesprek met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarbij ook Simons zelf aanwezig was. Verder zal er nauw contact worden onderhouden met het Openbaar Ministerie.



Volgens Kuzu zijn er concrete bedreigingen waar Denk zich ernstig zorgen over maakt. "Je hebt maar een persoon nodig." Simons heeft niet overwogen te stoppen wegens de dreigementen, zei hij verder. Of haar publieke optredens worden beperkt, wilde de partij niet zeggen.



Kuzu riep verder premier Mark Rutte op om zich tegen de bedreigingen aan het adres van Simons uit te spreken. "Hij moet laten weten dat dit echt niet meer kan. Dit is een brug te ver en moet ophouden." Rutte is momenteel op handelsmissie in Indonesië.

Weerzinwekkend

Oorzaak van de bedreigingen is het verhardende debat, denkt Kuzu. "De afgelopen maanden is een beeld gecreëerd waarbij de situatie heftiger en heftiger wordt door een aantal politieke uitspraken, maar ook door uitspraken van opiniemakers en een aantal mediaorganisaties waardoor een vijandbeeld naar Denk wordt gecreëerd en in bijzonder Sylvana Simons."



Simons, die zich eerder dit jaar aansloot bij Kuzu's politieke beweging Denk, is al meermaals het slachtoffer geworden van racistische en seksistische uitingen. Deze week verschenen er bewerkte foto's waarop onder meer het hoofd van Simons op beelden van gelynchte zwarte Amerikanen was gemonteerd. De foto's werden vervolgens gemonteerd in een filmpje van het carnavalsnummer 'Oh Sylvana'. Vicepremier Lodewijk Asscher noemde de beelden maandag 'weerzinwekkend' en 'volkomen onacceptabel'. Ook zei hei dat het 'typisch een zaak voor het Openbaar Ministerie' is.



Maandag kondigde het OM aan onderzoek te doen naar de maker van het filmpje. Ook speelt mee dat Simons een publiek persoon is. Eerder ging het OM ook al met Simons in gesprek over bedreigingen, nadat ze aankondigde de politiek in te gaan.

Vijanddenken

Rob van Daal uit Etten-Leur bedacht het carnavalsnummer. Hij houdt vol dat de tekst ('Oh Sylvana, wat ben jij toch een zielepiet') niet op de politica slaat, maar gaat over een Russisch meisje dat wordt verlaten door haar vriendje.



Denk roept politiek leiders en vooral minister-president Rutte op een daad te stellen. Omdat de racistische uitingen niet alleen Simons, maar veel mensen in Nederland ten deel vallen. "Dit klimaat van vijanddenken is het gevolg van hevige maatschappelijke polarisatie en een serieus gebrek aan moreel leiderschap, waarin de Minister-president een de-escalerende en normerende rol zou dienen op te nemen."