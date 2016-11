Door: Karin Sitalsing − 22/11/16, 19:16

© anp. Aardbevingsschade aan een gebouw in het Groningse Stedum.

Moeten de Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) en de Staat psychische schade van inwoners van het Groninger aardbevingsgebied vergoeden? Ja, zeggen de 127 bewoners die deze partijen aansprakelijk stellen. Nee, zeggen Nam en Staat zelf. Vandaag stonden ze tegenover elkaar voor de rechtbank in Assen.

Negentien jaar woonde Lambertus Janssens in zijn huis in Appingedam. Toen de woning anderhalf jaar geleden onbewoonbaar werd verklaard, was het vijfde en jongste kind een jaar. "Je wil niet moeten nadenken wie je als eerste gaat redden als er een grote klap komt", vertelde Janssens in een documentaire van Brandpunt, die vandaag werd vertoond in de rechtszaal.



Janssens kwam in een burn-out terecht. Zijn bedrijf ging op de fles. Hij moest veertien uur per nacht slapen en had nergens energie voor. Nu werkt hij heel voorzichtig weer halve dagen, maar als hij een bekertje vasthoudt, trillen zijn handen.



Zoals Janssens zijn er velen, zegt advocaat Pieter Huitema, die de bewoners bijstaat. Velen die slecht slapen, stressgerelateerde klachten hebben, korte lontjes, depressies en die constante zorg: houdt dit ooit op en zo ja, wanneer? Vragen waarop niemand het antwoord weet, zegt de raadsman. In een twee uur durend pleidooi vertelt hij de rechters dat er grootouders zijn die hun kleinkinderen niet meer durven laten logeren en andersom, ouders die vrezen dat hun kind niet veilig is op school. Een kind schrijft boos en verdrietig te zijn om zijn huis uit te moeten ''omdat een of andere stommerd zo nodig gas moet boren.''

Smartengeld

Huitema zet in op immateriële schade én vermogensschade: huiseigenaren betalen hypotheekrente, maar krijgen niet waar ze voor betalen, namelijk woongenot. Dat is een aantasting van het woongenot én van de persoon, zegt hij, en dus moeten Nam en Staat betalen. Want: zij hadden schade, en dus het veroorzaakte leed, kunnen voorkomen en hebben dat nagelaten.



Niets daarvan, zeggen die. Volgens landsadvocaat Karlijn Teuben doet de Staat er alles aan om de Groningers zo goed mogelijk te beschermen en is van onrechtmatig handelen dus geen sprake. Bovendien kan smartengeld wegens geestelijk letsel of aantasting in de persoon alleen worden toegewezen als aan strenge eisen is voldaan, en in dit geval is dat niet zo, zegt zij.

Ook volgens de Nam hebben de inwoners geen recht op een schadevergoeding, zéker niet als collectief. Als de rechtbank al vorderingen toewijst, stelt raadsman Jan de Bie Leuveling Tjeenk, dan moeten die wel heel grondig individueel onderzocht worden.



Het voelt, zegt Janssens na afloop van de zitting, alsof iemand een deuk in zijn auto heeft geschopt. "En vervolgens komt hij terug - wanneer weet niemand - om er nóg een deuk in te trappen, en nóg een en nóg een. En hij vergoedt de schade niet."



Hij was zenuwachtig, zegt hij. "Je belandt in een wereld waarin je niet opereert. Ik verwacht er niets van. Maar ik wilde dat de rechter zou weten met welke problemen wij kampen. Daar ging het me om." De rechter doet over veertien weken uitspraak.