22/11/16, 16:31 − bron: ANP@yoursite

© ANP. PVV-Kamerlid Raymond de Roon kreeg de Kamer mee in zijn voorstel voor een onderzoek naar de plaatsing van kruisraketten op de nieuwe fregatten van de marine.

De Tweede Kamer wil een onderzoek naar de aanschaf van kruisraketten. Die zouden moeten worden geplaatst op de nieuwe fregatten van de marine. Een meerderheid steunde vandaag een voorstel van die strekking van Raymond de Roon van de PVV.

Het ministerie van defensie wil samen met België vier nieuwe fregatten aanschaffen. Die moeten de huidige M-fregatten vervangen. De Kamer verzoekt de regering 'de mogelijkheden te bestuderen om langeafstandskruisraketten te plaatsen op de nieuwe fregatten' en over de 'operationele voordelen en financiële gevolgen te informeren'.



In het verleden is ook al wel door rechtse partijen gepleit om kruisraketten aan te schaffen. Die kruisvluchtwapens zijn vooral bekend door de inzet van de Amerikanen in onder meer Afghanistan, Irak en Jemen. Minister Jeanine Hennis (defensie) zei eerder dat studeren geen kwaad kan, maar dat ze met een onderzoek niet wordt verplicht de wapens aan te kopen.