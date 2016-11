Door: Hans Marijnissen − 22/11/16, 15:23

© anp. Nico Meijering (links) en Christiaan Flokstra, advocaten van Dino S., arriveren bij het Justitieel Complex Schiphol.

Liquidatieproces Justitie heeft vanmiddag in het hoger beroep van het liquidatieproces Passage vier keer de hoogste straf geëist. Wat de officieren van justitie Frits Posthumus en Cynthia de Jong betreft moeten de hoofdverdachten levenslang worden opgesloten. De andere zes verdachten moeten van hen tot veertien jaar de cel in.

Onder de verdachten tegen wie levenslang is geëist, is hoofdverdachte Dino S. Volgens justitie is hij de oprichter en leidinggevende van een criminele organisatie die zich toelegde op het voorbereiden en plegen van moorden. Behalve tegen Dino S. eiste justitie levenslang tegen de 'huurmoordenaars' Jesse R., Mohammed R. en Siegfried S. De eisen waren gelijk aan de straffen die de rechtbank in Amsterdam eerder oplegde.



Het megaproces draait om zeven onderwereldmoorden in de periode tussen 1993 en 2006 en het beramen van een aantal afrekeningen. In deze zaak sloot justitie deals met twee kroongetuigen, Peter la S. en Fred R. Tegen die laatste eisten de aanklagers veertien jaar cel, dat is slechts de helft van de straf die zij zouden hebben geëist als hij niet uit de school was geklapt. Door zijn verklaringen kon eind 2014 Willem Holleeder worden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij criminele afrekeningen. Daarnaast brachten zijn verklaringen volgens de aanklagers duidelijkheid over de leidende positie van Dino S. De tweede kroongetuige La S. hoorde een eis van acht jaar gevangenisstraf, gelijk aan de straf die de rechtbank in Amsterdam eerder oplegde.

600 ordners

De tijd die politie en justitie aan het onderzoek hebben besteed, is gigantisch. Het dossier is 600 ordners groot. En dat nog in ordners wordt geteld, geeft eigenlijk al aan hoe langlopend dit proces is. Sinds de eerste zittingsdag van het hoger beroep - 27 mei 2013 - zijn er honderd getuigen op zitting gehoord en nog eens dertig bij de rechter-commissaris. Het aantal dagen dat OM, rechters, de zestien advocaten en tien verdachten elkaar in het hof troffen, is opgelopen tot 140. En dan staat de teller nog niet eens stil. Voor er ergens halverwege 2017 een uitspraak ligt, zullen er nog zeker acht zittingen volgen die onder anderen zijn gereserveerd voor de pleidooien.