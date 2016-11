Door: Jan Kruidhof − 22/11/16, 14:00

© afp. Een Taiwanese verdachte van drugshandel wordt bewaakt in Indonesië, waar de doodstraf staat op drugshandel.

Wereldleiders pleiten voor het afschaffen van straffen op het gebruiken en bezitten van kleine hoeveelheden drugs. De Global Commission beschrijft in een rapport welke 'verwoestende' effecten de harde aanpak heeft gehad en wat kansrijke alternatieven zijn.

De Global Commission on Drug Policy werd in 2010 opgericht en bestaat onder meer uit politici, mensenrechtenactivisten, wetenschappers en ondernemers. Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties is een van de leden, net als César Gaviria, die als president van Colombia de strijd aanging met drugsbaron Pablo Escobar. Ook zakenman Richard Branson en professor Michel Kazatchkine, die bekend werd om zijn strijd tegen aids, zijn lid van de commissie.

Het is een grote fout om mensen die drugs gebruiken, maar verder geen kwaad aanrichten, te vervolgen en straffen, stelt Ruth Dreifuss. De ex-president van Zwitserland en voorzitter van de Global Commission on Drug Policy presenteerde gisteren het jaarlijkse rapport van haar commissie.



Drugsgebruik is de realiteit, benadrukt de commissie. Wereldwijd gebruiken honderden miljoenen mensen geestverruimende middelen. De meeste overheden stellen het gebruik of bezit van drugs strafbaar, maar dit beleid is volgens de commissie gebaseerd op de valse hoop dat dit - gecombineerd met het aanpakken van drugsproducenten - een einde kan brengen aan drugshandel en -gebruik.

Einde straffen

In werkelijkheid leidt deze aanpak vooral tot veel leed, concludeert de commissie. "Iedere dag worden mensenrechten geschonden onder het mom van de strijd tegen drugs - of het nu gaat om buitengerechtelijke executies of inhumane, gedwongen behandelingen - terwijl strenge drugswetten gezondheidscrises zoals hiv- en hepatitis C-epidemieën doen escaleren."



We hebben nu de wetenschappelijke en medische middelen om drugsgebruikers te helpen, stelt de commissie. Maar eerst moet er volgens haar een einde komen aan alle straffen op drugsgebruik en het bezit van kleine hoeveelheden drugs. Allereerst moet de doodstraf op drugsgerelateerde overtredingen overal afgeschaft worden, maar ook boetes moeten tot het verleden gaan horen.

Goede voorbeeld

Het goede voorbeeld wordt volgens de commissie gegeven in Portugal, waar bezit van kleine hoeveelheden drugs in 2001 werd gedecriminaliseerd. Mensen die nu met een beetje drugs worden opgepakt, worden op vrijwillige basis doorgestuurd naar zogenaamde 'ontmoedigingscommissies'. Hier wordt gekeken of ze hulp nodig hebben bij het aanpakken van hun drugsgebruik. Dit beleid heeft veel succes. Drugsgebruik onder kwetsbare groepen nam af, het aantal drugsdoden daalde en ook de overdracht van hiv en nieuwe gevallen van aids onder drugsgebruikers namen fors af.



Een paradigmaverandering, volgens de voormalig Portugese president Jorge Sampaio, die ook lid is van de Global Commission on Drug Policy. "Het perspectief verschoof van rechtshandhaving naar een gezondheidsissue."