Redactie − 22/11/16, 12:02

© Afp. Donald Trump bij het clubhuis van zijn golfclub.

Donald Trump wil in zijn eerste honderd dagen als president geen minuut verspillen. Zes ideeën over 'America first' worden al op dag één van zijn presidentschap in de praktijk gebracht, zo verkondigde hij vanochtend in een korte video. Een statement over de muur met Mexico bleef achterwege.

In de video van bijna drie minuten prijst Trump eerst zijn team: "Het overgangsteam werkt zeer vloeiend. Patriotten worden ingezet en zullen binnenkort in onze regering plaatsnemen. Velen helpen om ons Amerika weer 'great again' te maken."



Amerika moet weer op de eerste plek komen te staan, herhaalde Trump zijn verkiezingsbelofte. "Of het nou gaat om het produceren van staal, het bouwen van auto's of het genezen van ziektes, ik wil dat de volgende generatie van innovaties hier wordt geproduceerd, op ons eigen fantastische grondgebied, Amerika."



Zes plannen zijn al op dag één te realiseren, aldus de president-elect. Lees onder de video hier meer over.

1. Handel

Wat China nu denkt? Hoera!

Het Trans-Pacifisch Partnerschap (TPP) wordt door Donald Trump meteen in de prullenbak gegooid. Dit handelsakkoord, dat Amerika in februari sloot met twaalf landen rondom de Stille Oceaan (van Australië tot Peru - maar niet met China), kan volgens Trump 'potentieel desastreus' uitpakken voor Amerika.



Economieredacteur Lidwien Dobber: "Een TPP-akkoord zonder de VS is weinig waard. Voor veel landen was de toegang tot de markt van Amerika de bonus van het handelsakkoord. Trumps' idee is nu dat als hij een op een met een land onderhandelt, hij de ze wel klein krijgt en een veel betere deal kan sluiten.



"Maar met het machtige China, dat zelf ook handelsakkoorden in de regio sluit, heeft de regio een goed alternatief en is een handelsakkoord met Amerika geen 'moetje' meer. Vietnam bijvoorbeeld ziet zichzelf als socialistische staat, dus TPP met het kapitalistische Amerika was al wat ongemakkelijk. Het kan nu tegen China aanschuren.



"Er wordt wel gezegd dat Obama zich met TPP in Azië en TTIP dat hij met Europa wilde afsluiten, voorbereidde op het echte werk: een handelsakkoord met China. Die positie is weg, als Trump TPP in de vuilnisbak gooit. Dit kan dus vervelend voor Amerika uitpakken. Wat China nu denkt? Hoera!"

2. Industrie

© Epa. Premier John Key van Nieuw-Zeeland klapt voor het handelsakkoord TPP

Meer werk en minder regels? Hier heb je het

Trump wil bovendien de maatregelen teniet doen die volgens hem veel banen in de energiesector hebben gekost. Hij wil inzetten op 'schaliegas en schone steenkoolwinning'. "Dat brengt weer miljoenen banen terug. Daar hebben we op gewacht."



Trouw-Amerikadeskundige Sybilla Claus: "De boodschap ligt in de lijn der verwachting. Trump bood in de verkiezingscampagne hoop aan zijn kiezers, die voor een groot deel bestaan uit de 'vergeten' witte man uit de midden- en onderklasse. Het inkomen van die groepen is sinds de jaren tachtig gelijk gebleven of achteruit gegaan. Met dit filmpje bouwt hij voort op die boodschap van hoop op een beter Amerika. Minder regels die moeten leiden tot meer werk? Hier heb je het.



"Hij heeft het over 'patriotten', 'Amerika eerst', 'fantastisch vaderland'. Het is hetzelfde spelen op de emotie waarmee hij die grote groep kiezers binnenhaalde. Maar goedbetaalde banen creëren? Hoe dan? Bedrijven voelen zich echt niet verplicht om lokale bewoners in dienst te nemen. Die kiezen de goedkoopste en beste arbeiders, bijvoorbeeld uit de Filippijnen of Mexico.



"De paradox is: de Amerikanen die op Trump stemden omdat ze meer banen en geld willen, kunnen juist de dupe worden van zijn pro-bedrijfsleven beleid. Trump wil de industrie ruim baan geven en noemt in het bijzonder de energiesector, met de risicovolle schaliegasproductie en het sterk vervuilende steenkool. Dat gaat leiden tot heel veel uitstoot in de gebieden waar die industrie staat. En met name de Republikeinse, rood gekleurde staten waar veel Trump-stemmers wonen zijn arm en vervuild. Een inwoner van een staat als Louisiana gaat gemiddeld vijf jaar eerder dood dan inwoners in meer welvarende Democratische staten. Dat geeft ook aan hoezeer de Trump-kiezers in de knel zitten.



"Bedrijven gaan de uitstoot en de vervuiling niet zelf beperken. Als Trump milieubeschermingsregels loslaat, zal de uitstoot en vervuiling ernstig toenemen. En dan willen veel Republikeinen ook nog af van het milieubeschermingsagentschap van de federale overheid. Dat is het belangrijkste orgaan dat bedrijven controleert. Het is een ramp voor de Amerikanen zelf en voor de klimaatopwarming als de industrie, inclusief de meest vervuilende bedrijven, vrij spel krijgt."

3. Regelgeving

Geheel naar verwachting laat Trump ook veel wetgeving voor bedrijven sneuvelen. Voor elke nieuwe maatregel moeten er twee verdwijnen, aldus de nieuwe president.

4. Defensie

In het ministerie van defensie en in de krijgsmacht moeten zo snel mogelijk mensen aan het werk gezet worden die de 'vitale infrastructuur' van de VS beschermen, aldus Trump. Dat gaat dan om bijvoorbeeld cyberaanvallen, of 'elke andere aanval'.

5. Immigratie

Trump wil dat zo snel mogelijk al het misbruik rondom werk- of verblijfsvergunningen aanpakken. Volgens hem snijdt dat misbruik de Amerikaanse werknemer in de vingers.

6. Ethiek

Ambtenaren die een functie in de regering hebben bekleed, mogen als het aan Trump ligt tot vijf jaar daarna niet lobbyen in Washington. Ambtenaren van buitenlandse regeringen mogen zelfs levenslang niet meer voor een lobbygroep actief zijn in het Amerikaanse politieke hart. Trump wil dit doen 'om het moeras leeg te pompen'.

Wat noemt hij niet?

Hij stapt nu al op het podium, president Obama lijkt van het toneel verdwenen

Ook opvallend is wat hij niét noemt in de speech. Zo wordt het immigratiebeleid ten opzichte van moslims niet in de mond genomen, noch de muur met Mexico.



Claus: "De aankomend president heeft het nog niet over het buitenlands beleid, over de Navo. Dat is niet zo vreemd. Het is 22 november, hij wordt pas over twee maanden president. Er komen nog genoeg momenten. Trump heeft het ook niet over Obamacare. Ik las al over 'Trumpcare', omdat hij delen van de wet zou willen behouden.



"Wat hij nu goed doet is dat hij nu al op het podium stapt, president Obama lijkt van het toneel verdwenen. Trump spreekt snel zijn achterban aan. En geeft ze precies wat ze willen horen."



'Geen onderzoek naar Hillary' (Update)

Trump brak vandaag wel een andere verkiezingsbelofte. Een van zijn belangrijkste adviseurs, Kellyanne Conway, zei vandaag in de ochtendshow van zender MSNBC dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt naar het mailgedrag van Hillary Clinton. Opmerkelijk, want Trump had in het tweede verkiezingsdebat juist nog gezegd dat hij als president een speciale onderzoeker van het ministerie van justitie op de zaak-Clinton zou zetten.



Veel aanhangers van Trump haalden na die uitspraak regelmatig de slogan 'lock her up' aan. Ook Trump riep tijdens bijeenkomsten op die kreet aan te heffen.



Conway werd in de show gevraagd of Trump ook andere Republikeinen in toom kon houden. "Als zelfs de president-elect (...) al voordat hij is geïnaugureerd zegt dat hij de zaak wil laten vallen, dan zendt dat een strerke boodschap uit", antwoordde ze. "Hillary Clinton moet nog wel steeds accepteren dat een meerderheid van de Amerikanen haar niet te vertrouwen vindt."