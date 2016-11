Door: Wilma Kieskamp − 22/11/16, 06:30

© anp. Omroepdirecteur Slagter ziet voor zichzelf een rol als aanjager en als ouderenambassadeur die zoveel mogelijk politieke partijen en organisaties aan tafel moet krijgen.

Ouderen in Nederland verdienen meer waardering, aandacht en zorg, vinden de ChristenUnie en ouderen-omroep Max. Zij willen dat politieke partijen nog voor de verkiezingen om tafel gaan om concrete afspraken te maken over 'waardig oud worden'. Dat moet leiden tot een 'zilveren stembusakkoord' waarbij zoveel mogelijk politieke partijen zich aansluiten.

Het initiatief is een reactie op het kabinetsplan dat ouderen zelf moeten kunnen beslissen wanneer ze sterven. "Laten we eerst eens zorgen dat ouderen een beter leven hebben", zegt Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hij stapte na het debat over 'voltooid leven' af op omroepbaas Jan Slagter, die het met hem eens bleek te zijn. Volgens Slagter kan de vraag naar levensbeëindiging grotendeels worden weggenomen als er flink wordt geïnvesteerd in herwaardering van ouderdom: "We moeten het omdraaien, en zorgen dat ouderen maatschappelijk meedoen, en niet in de knel komen te zitten".



De twee mannen verwachten dat bijna alle politieke partijen in de Tweede Kamer willen meedoen. "Tegen CDA en SP zeg ik: zet je handtekening eronder", zegt Segers. Hij nodigt ook de regeringspartijen VVD en PvdA uit.

Minister voor ouderenzaken

Concreet stelt het tweetal voor dat er een minister voor ouderenzaken moet komen, iets wat ook de ouderenpartij 50Plus in haar verkiezingsprogramma bepleit. Verder willen ze meer plekken waar ouderen samen kunnen eten, meer kleinschalige woonvormen, meer geld voor hospices en ruimere verlofregelingen voor mantelzorgers. Ook moeten jongeren vrijwilligerswerk gaan doen met ouderen, via een maatschappelijke dienstplicht. Dit laatste punt komt rechtstreeks uit het eigen verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Segers ontkent dat het actieplan een verkapt CU-pakket is. "Dit is niet in beton gegoten. Laat alle partijen hun ideeën inbrengen."



Ook de ouderenbonden en jongerenorganisaties zouden aan tafel moeten aanschuiven om ideeën in te brengen voor een 'zilveren stembusakkoord', vinden Segers en Slagter. De christelijke ouderenbond PCOB (300.000 leden) zegt vast medewerking toe.

Schrijnende verhalen

Te vaak nog willen oudere mensen dood omdat ze het leven dat ze nu moeten leiden, niet willen. Gert-Jan Segers, fractievoorzitter ChristenUnie

Omroepdirecteur Slagter ziet voor zichzelf een rol als aanjager en als ouderenambassadeur die zoveel mogelijk politieke partijen en organisaties aan tafel moet krijgen. Slagters eigen omroep Max gaat er in televisieprogramma's aandacht aan geven. "Overheid en samenleving moeten de handen ineenslaan", zegt Slagter. "Ouderen zijn te vaak eenzaam of arm, instanties houden te weinig rekening met hun kwetsbaarheid. De ombudsman van omroep Max krijgt daar schrijnende verhalen over. Dat moet anders".



Slagter is zelf bezig een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie te bouwen in Rotterdam, in een voormalig klooster. Hij was eerder lijstduwer voor het CDA in zijn woonplaats Zoetermeer, maar zegt dat hij 'niet meer actief is' voor die partij.



In de Tweede Kamer spreken bijna alle partijen zich al uit voor betere zorg. Toch vindt de ChristenUnie dat een speciaal actieplan voor ouderen nodig is.



"Er zijn nog te veel zaken die veel beter geregeld kunnen worden", zegt Gert-Jan Segers. "Het gaat nu vaak over de zorg voor zieke ouderen, maar we moeten veel breder kijken. Naar wonen, inkomen, hoe we voor elkaar gaan zorgen nu mensen steeds langer thuis wonen. Laten de politieke partijen samen doelen formuleren, samen optrekken. Te vaak nog willen oudere mensen dood omdat ze het leven dat ze nu moeten leiden, niet willen."