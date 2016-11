21/11/16, 23:52 − bron: ANP

© Japan Meteorological Agency. De locatie van de aardbeving.

Een aardbeving met een kracht van 6.9 heeft dinsdagochtend het noorden van Japan getroffen. Dat heeft de nationale meteorologische dienst bekendgemaakt. Er werd een tsunamiwaarschuwing gegeven voor het gebied, maar die werd een paar uur later weer ingetrokken.

Het epicentrum lag voor de kust van de prefectuur Fukushima. De oorsprong van de aarbeving lag op een diepte van 10 kilometer. De beving was tot in hoofdstad Tokio te voelen. Er werd rekening gehouden met golven van tientallen meters hoog, maar uiteindelijk werden 'slechts' golven van zo'n anderhalve meter hoogte gemeten.



Bewoners van het gebied werden direct na de beving opgeroepen om hoger gelegen gebied op te zoeken, wat in de vroege ochtend voor lange files langst de kust zorgde. Op veel plekken in het gebied is de elektriciteit uitgevallen.



Op 11 maart 2011 werd dezelfde streek getroffen door vloedgolven tot 30 meter hoog, na een aardbeving met een kracht van 9.0, de tot dusver zwaarste in de Japanse geschiedenis. De catastrofe eiste zeker 18.000 mensenlevens. Meer dan 260 steden en dorpen aan de kust werden verwoest, zeker een miljoen huizen werden met de grond gelijkgemaakt of zwaar beschadigd.



De tsunami zorgde bovendien voor een atoomramp doordat de kerncentrale Fukushima Daiichi niet bestand bleek tegen het wassende water. Het kan nog wel dertig of veertig jaar duren voor het stralingsgevaar in de streek geweken is. Volgens exploitatiemaatschappij Tepco is er door deze schok geen nieuwe schade aangericht. Er is ook geen verhoogde radioactiviteit gemeten. Dat zei een woordvoerder van het bedrijf tegen NHK. Deze tv-zender meldde ook dat de eerste golf was gesignaleerd voor de kust. Die was 60 centimeter.